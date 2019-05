Garbsen

Der Bürgerpark in Berenbostel wird umbenannt, beim Springermeeting des GSC gehen nationale und internationale Athleten an den Start und in Meyenfeld wird Matjes in allen Variationen serviert. Das und mehr ist am Wochenende in Garbsen los.

Wochenende: Malen unter freiem Himmel

Das Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3, bietet in Kooperation mit der Meyenfelder Künstlerin Gabriele Rinkleff Plein-Air-Malen an. Erste Termine sind Sonnabend, 1. Juni, von 13 bis 17 Uhr und Sonntag, 2. Juni, von 10 bis 14 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Zudem ist eine Ausstellung mit Skulpturen und Objekten unterschiedlicher Künstler bis Sonntag, 16. Juni, im Park der Seniorenresidenz Haus der Ruhe, Leistlinger Straße 10, zu sehen.

Sonntag: Bürgerpark wird umbenannt

Der Bürgerpark Berenbostel soll zu Ehren des verstorbenen Ortsbürgermeisters Werner Baesmann einen neuen Namen bekommen. Die feierliche Umbenennung beginnt am Sonntag, 2. Juni, um 11 Uhr. Den offiziellen Akt nehmen Bürgermeister Christian Grahl und Ortsbürgermeister Gunther Koch vor. Die Seniorenmusiker Osterwald übernehmen die musikalische Begleitung. Für die Besucher gibt es Gegrilltes, Getränke, Kaffee und Kuchen.

Sonntag: Europameister starten in Garbsen

Europameister wie Hochspringer Mateusz Przybyko und Dreispringer Max Hess, starten am Sonntag, 2. Juni, beim Springermeeting in Garbsen. Die Veranstaltung des Garbsener Sport-Clubs (GSC) lockt wieder Top-Leichtathleten auf die Anlage am Planetenring. Am Vormittag gehen ab 10.30 viele Nachwuchsathleten aus bundesdeutschen Nachwuchskadern im Weitsprung, Hochsprung und Dreisprung an den Start. Die Erwachsenen sind ab 13.30 Uhr dran.

Sonntag: In Meyenfeld steigt das Matjesfest

Matjes satt gibt es am Sonntag, 2. Juni, ab 12 Uhr beim Matjesfest auf dem Hof Bothe an der Schützenstraße in Meyenfeld. Dazu lädt der Schützenverein ein. Für den Nachmittag haben die Schützendamen viel Kuchen gebacken. Die Organisatoren hoffen auf schönes Wetter, gute Laune und viele Gäste. Für die Musik sorgt DJ Ebi.

Sonntag: Radtour führt zum Bonsai Garten

Wer sich sportlich betätigen möchte, schließt sich den Radlern des Fahrradklub ADFC an. Der Bonsaigarten Hannover ist Ziel einer Radtour am Sonntag, 2. Juni. Start ist um 9.40 Uhr am Alten Krug in Seelze und um 10 Uhr am Kastanienplatz in Altgarbsen.

Sonntag: Reitverein St. Georg zeigt Pferdesport

Der Reitverein St. Georg Osterwald präsentiert sich am Sonntag, 2. Juni, ab 7.30 Uhr auf seiner Anlage, Auf der Brokel 34, beim Breitensportfestival Pferdesport. Auf dem Programm stehen die Disziplinen Dressur, Springen (12 bis 17.30 Uhr) und von 7.30 bis 17.30 Uhr Voltigieren. 96 Teilnehmer haben für die zwölf Prüfungen mit 199 Starts zugesagt. Als Höhepunkt gilt die Kostüm-Kür in der Dressur.

Und wie wird das Wetter?

Endlich zeigt sich der Sommer in Garbsen. Am Sonnabend ist mit Höchstwerten von 24 Grad zu rechnen und am Sonntag wird es mit Temperaturen von 29 Grad, keinen Wolken und bis zu 15 Stunden Sonne richtig schön. Die gesamte Vorschau für Hannover und die Region finden Sie hier.

Wenn’s dann doch mal regnet?

Ob das Fischer- und Webermuseum in Steinhude, im Spielzeugmuseum in Garbsen oder das Museum auf dem Fliegerhorst – die Kulturszene der Region Nordwest hat einiges zu bieten. Auch bei schlechtem Wetter. Hier sind unsere Tipps für schlechtes Wetter.

