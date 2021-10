Wunstorf

Unser Tier der Woche ist die etwa vier Jahre alte und derzeit noch unkastrierte Hündin Susa, die seit Mai im Tierheim Wunstorf lebt. Susa hat es bisher nicht leicht gehabt. Sie ist vor ein paar Jahren aus Ägypten gekommen und hat die vergangenen zwei Jahre bei einer Dame gelebt, die sie aber nicht mehr behalten konnte.

Hündin hatte einen Autounfall

Aufgrund eines Autounfalls hatte die Hündin mehrere Knochenbrüche im Hüft- und Sprunggelenkbereich. Der Tierschutzverein Wunstorf und Umgebung hat sie sehr genau in der Tierärztlichen Hochschule Hannover untersuchen lassen, die den Tierschützern mitgeteilt hat, dass die Tiermediziner derzeit nichts machen würden. Denn alles sei recht gut verheilt, und Susa komme mit den Einschränkungen gut klar.

„Susa ist insbesondere bei fremden Menschen sehr unsicher, wenn sie aber einmal Vertrauen gefasst hat, wird sie ruhiger und ist ein lieber Hund“, schreibt Ralf Klänhammer, Vorsitzender des Tierschutzvereins. „Bei Fremden kann es aber auch vorkommen, dass sie schnappen würde, wenn sie sich nicht anders zu helfen weiß.“, Dies bedeute auch, dass sie ab und an mal einen Maulkorb tragen muss, was sie aber akzeptiert. So zum Beispiel bei einem Tierarztbesuch.

Susa muss selbstsicherer werden

Derzeit arbeiten zwei ehrenamtliche Helferinnen des Tierheims mit gutem Erfolg daran, Susa mehr Selbstsicherheit zu geben. Sie unternehmen regelmäßig Ausflüge mit ihr, damit sie mehr von ihrer Umwelt kennenlernt. „Und das macht ihr richtig viel Spaß. Es ist toll zu sehen, welche Fortschritte Susa in den letzten fünf Monaten gemacht hat“, so Klänhammer weiter.

Susa geht trotz ihrer körperlichen Einschränkung gern spazieren, auch wenn sie keine überlangen Strecken laufen sollte. Spaziergänge sollten auf rund 30 Minuten beschränkt werden. Sie hat im Tierheim mit einer weiteren Hündin aus Ägypten zusammengelebt, was auch gut klappte. Anderen Hunden gegenüber ist sie nach Angaben des Tierheims aber recht unsicher.

Susa liebt Wasser, was ihr absolut guttut und eine Art Physiotherapie für sie ist. Physiotherapie sollte sie auch zukünftig bekommen.

Menschen benötigen Erfahrung mit Hunden

Der Tierschutzverein sucht mit Hunden erfahrene und vor allen Dingen feinfühlige Menschen, die auf Susas Bedürfnisse eingehen. Sofern Kinder im Haushalt leben, sollten diese schon älter sein und ebenfalls Rücksicht auf sie nehmen. Insgesamt sollte es sich um einen eher ruhigen Haushalt handeln. Ein ebenerdiges Zuhause ist eine absolute Voraussetzung für eine Vermittlung. Wenn es dann noch einen sicher eingezäunten Garten gibt, wäre es perfekt für Susa. Das ist sie von ihrer Vorbesitzerin gewohnt und ist sehr gern draußen.

Keine Probleme mit Cocker Buddy

„Gerne versuchen wir, wie Susa auf einen souveränen Ersthund reagiert, der gegebenenfalls bereits im Haushalt lebt. Wir könnten uns vorstellen, dass es gut für sie wäre, wenn sie jemanden hätte, an dem sie sich orientieren kann“, betont Klänhammer. Im Tierheim läuft Susa unter anderem mit Cocker Spaniel Buddy gerne auf den Freiläufen, und es gibt keine Probleme.

Die Angestellten des Tierheims stehen allen Interessierten unter Telefon (05031) 68555 für Fragen und für eine Terminvereinbarung zum Kennenlernen zur Verfügung. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite www.tierheim-wunstorf.de.

Von Anke Lütjens