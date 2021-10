Wunstorf

Vorab die gute Nachricht: Aller Voraussicht nach hat Katzenomi Sweety, das Tier der vorigen Woche, ein neues Zuhause für ihren Lebensabend gefunden. Dieses Mal sind die Tiere der Woche sechs Kaninchen, die das Tierheim Wunstorf auch gern getrennt an neue Besitzer vermittelt. Bei den Kaninchen handelt es sich um drei Böckchen und drei Weibchen. Die bisherigen Halter haben die Jungen zusammen mit ihrer Mutter in einem Garten an der König-Ludwig-Straße ausgesetzt, vermutet der Tierschutzverein. Dort wurden sie gefunden.

Tiere sind neugierig und zutraulich

Die jungen Kaninchen sind etwa zweieinhalb Monate alt. „Alle sind sehr zutraulich und neugierig“, schreibt Ralf Klänhammer, Vorsitzender des Tierschutzvereins. Zurzeit leben die Kaninchen im Tierheim in einer Innenhaltung, was über den Winter auch bei ihren neuen Besitzern so sein müsste. Wenn es warm genug ist, können die Tiere nach draußen ziehen.

Tierschützer lehnen reine Käfighaltung ab

Egal, wo sie leben: Sie müssen genügend Platz, Freilauf und Beschäftigungsmöglichkeiten vorfinden. Bei einer Außenhaltung benötigen sie zusätzlich eine winter- und wetterfeste Unterkunft. In eine Käfighaltung werden die Tiere nicht abgegeben. Das Tierheim vermittelt die Kaninchen als Pärchen oder auch zu dritt. Bei einer Einzelvermittlung sollte mindestens ein weiterer Artgenosse im neuen Zuhause leben. Neue Besitzer können auch versuchen, die Kaninchen in eine Gruppe zu vergesellschaften.

Mutter hat schon den nächsten Wurf

Wichtig ist, dass das Tierheim die Böckchen erst nach der Kastration und einer rund vier- bis sechswöchigen Frist vermittelt, sodass neue Halter bei Interesse noch ein wenig Geduld haben müssten. Die Weibchen können sofort umziehen. Die Mutter der Tiere bleibt vorerst im Tierheim, weil sie direkt nach der Aufnahme dort den nächsten Wurf geboren hat.

Die Angestellten des Tierheims stehen allen interessierten Tierfreunden unter Telefon (05031) 68555 für Fragen und eine Terminvereinbarung zum Kennenlernen zur Verfügung. Das Tierheim ist aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-wunstorf.de.

Von Anke Lütjens