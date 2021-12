Garbsen

Die Hannöversche Tafel, Ausgabestelle Garbsen, ruft vor Weihnachten noch einmal dazu auf, haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel zu spenden. Klaus Bertram und sein Team nehmen die Spenden am Sonnabend, 4. Dezember, von 9.30 bis 12 Uhr an der Ausgabestelle Skorpiongasse 33 im Stadtteil Auf der Horst entgegen. Die Spenden können kontaktlos an der Anlieferrampe in bereitgestellte Körbe gelegt werden.

Tafel hat konstante Unterstützung

Bis jetzt waren die Aufrufe der Tafel in Garbsen erfreulich erfolgreich. Vor der Pandemie duften die Tafelhelfer direkt im E-Center ihren Stand aufbauen. Wegen Corona ist dies den Helfern nun zu heikel. Darum baten sie 2020 und 2021 um die direkte Anlieferung der Spenden oder arbeiteten mit Kirchengemeinden zusammen. Auch das haben Garbsenerinnen und Garbsener immer wieder positiv unterstützt.

Haltbares und Hygieneartikel

Die Tafel versorgt derzeit rund 750 sozial Schwächere. „Die Hälfte unserer Kunden ist im Rentenalter“, sagt Bertram. Jeder Berechtigte erhält alle 14 Tage Spenden der Tafel. Immer mittwochs kommen 120 bis 130 Menschen zu der Ausgabestelle. Die Tafel freut sich über Kaffee, Tee und Kakao, Konserven, Reis und Nudeln, Backzutaten wie Zucker und Mehl, Shampoo, Duschgel, Zahnpasta, Damenbinden oder Windeln. Zum Advent darf auch etwas Süßes dabei sein. Verderbliche Waren kann die Tafel nicht annehmen. Nach der Spendenaktion am 4. Dezember gibt es noch drei Ausgabetage: 8. Dezember (Gruppe B), 15. Dezember (Gruppe A) und 22. Dezember (Gruppe B).

Von Markus Holz