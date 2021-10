Garbsen

Nachhaltigkeit – die ist angesichts der klimatischen Herausforderungen in aller Munde. In Garbsen hat es die Nachhaltigkeit jetzt sogar an die Uni geschafft. Dort ist vor drei Wochen der neue Bachelorstudiengang mit dem Titel „Nachhaltige Ingenieurwissenschaft“ gestartet. Es ist der erste seiner Art in Deutschland, vielleicht sogar weltweit. Was beinhaltet das Studium und wer strebt diesen Abschluss an?

„Ich habe schon immer gerne gebastelt“, sagt Kiron Wegener. An Programmen, an Schaltungen oder auch an den Inlinern, mit denen er auch heute auf dem Campus in Garbsen unterwegs ist. Deshalb hatte sich der 21-Jährige vor zwei Semestern für den Studiengang Elektrotechnik eingeschrieben. Doch der war nicht nur etwas trocken – auch weil er coronabedingt nur online stattfand.

Wegener fehlte auch etwas. „Mein Vater hat seit ich fünf Jahre alt war mit dem Thema Nachhaltigkeit auf mich eingeredet.“ Das habe ihn geprägt. Als er von dem neuen Studiengang hörte, wurde er sofort neugierig – und wechselte.

Seit 2019 gibt es den Campus Maschinenbau in Garbsen, der Studiengang Nachhaltige Ingenieurwissenschaft ist neu. Quelle: Nancy Heusel

Jetzt läuft bereits Wegeners erstes praktisches Projekt: „Green Racing“. Die Aufgabe: Ein Modellauto konstruieren, das mit zwei nachhaltigen Energien laufen soll – die erste Hälfte mit Solar-, die zweite mit Windenergie. Mit dem Gefährt, das er gemeinsam mit Kommilitonen entwickelt, treten die Studenten in fünf Gruppen gegeneinander in einer Art Nachhaltigkeits-Wettrennen an. „Das wird super“, sagt der 21-Jährige.

Was tun, gegen zu viele Autos in der Stadt?

Gemeinsam mit Wegener haben Sven Scharrenbach und Kianu Glombik vor drei Wochen mit dem neuartigen Bachelorstudiengang angefangen, – ebenfalls ohne ganz genau zu wissen, was auf sie zukommt. Und auch sie sind bereits Teil eines ersten Projekts: Glombik soll mit seiner Gruppe eine abbaubare Corona-Atemschutzmaske entwickeln, Scharrenbach mit Kommilitonen ein Longboard mit Elektroantrieb bauen.

„In Hannover sind einfach viel zu viele Autos unterwegs“, sagt Student Scharrenbach. Zwar gebe es bereits elektrisch betriebene Fahrzeuge der Minimobilität. „Es wird aber interessant sein, selbst solche alternative Fortbewegungsmittel, samt Steuerung per Gewichtsverlagerung oder die Bremsung zu entwickeln“, sagt er. Technisch interessiert war er schon in der Schule, die der 19-Jährige aus Hameln-Pyrmont bis vor kurzem noch besuchte. „Ich wollte immer Ingenieur werden. Das mit der Bewältigung von Umweltproblemen, wie der Klimakrise zu verbinden, gibt dem Ganzen erst einen richtigen Sinn.“

Neu an der Uni: Kianu Glombik, Sven Scharrenbach und Kiron Wegener (v.l.) studieren "Nachhaltige Ingenieurwissenschaft". Tutorin Melis Arslan (r.) führt sie über den Campus. Quelle: Simon Polreich

Corona-Maske, die sich selbst abbaut

Mit der Entwicklung von ökologischen Masken hat sich Kianu Glombik einem Projekt verschrieben, das bereits aus der Wirtschaft gefördert wird, weil sich Unternehmen einen Markt dafür versprechen. „Die FFP2-Masken sind aktuell ein massives Müllproblem, das man noch stoppen kann“, so der 21-Jährige, der von zuhause aus eigentlich kein großes Interesse an dem Beruf des Ingenieurs mitbringt, wie er ehrlich zugibt.

„Mir war eigentlich immer nur klar, ich möchte mit meiner Arbeit aber Menschen helfen“, sagt der Hannoveraner. Weil er in der Schule Chemie und Biologie als Leistungskurs hatte, schlug ihm sein Vater den neuen Studiengang vor. „Das Nachhaltige reizt mich sehr“, sagt er. „Aber ich merke jetzt schon, die ersten zwei Semester werden hart.“

Das weiß auch Lisa Lotte Schneider, die Koordinatorin des Studiengangs: „Das Studium ist zwar immer von Praxis durchwachsen. Ein Schwerpunkt liegt jedoch auf der Forschung und der Theorie.“ Interdisziplinär ausgebildet werden an acht Fakultäten des Maschinenbau-Campus nicht Monteure, sondern die Entwickler „der Ebene darüber“, erklärt sie. „Wir beschäftigen uns mit der Technik von regenerativen Energien, wie etwa der Wärmepumpe als Heizung, forschen aber im Grunde genommen daran, was nach der Pumpe kommt – oder wie der Luftverkehr der Zukunft aussehen muss, wie Wasserstoff in der Mobilität und in weiteren Bereichen eingesetzt werden kann.“

Uni Braunschweig zieht nach

Es gehe auch um die Frage, welche Rohstoff ökologisch nachhaltig und unter fairen Arbeitsbedingungen gewonnen werden und wie sie klimagerecht eingesetzt werden können. „Dafür fehlt in vielen Unternehmen die Kompetenz“, sagt Schneider.

Diese soll das Studium an der Leibniz Universität liefern – und wird sie auch: 115 Studierende haben sich eingeschrieben – mehr als vom Campus angepeilt. „Mich überrascht es aber nicht“, sagt Schneider. „Mit dem Studiengang treffen sich die Bedarfe der Industrie und das Interesse junger Menschen.“ 40 Prozent der Studienanfänger sind dabei sogar Frauen – deutlich mehr als sonst in den Maschinenbaustudiengängen, wo in der Regeln 85 Prozent junge Männer sind.

Und den Bedarf haben auch andere Unis erkannt. Die TU Braunschweig etwa zieht mit einem eigenen Studiengang nach. Schneider ärgert das nicht. „Im Gegenteil“, sagt sie und lächelt. „Es ist ein gutes Feedback.“

Von Simon Polreich