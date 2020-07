Auf der Horst/Garbsen-Mitte

Wie viele Stunden arbeitet ein Hausmeister einer Schule pro Tag? Über diese Frage gibt es in Garbsen einen juristischen Streit zwischen der Stadtverwaltung und ihrem – inzwischen ehemaligen – Mitarbeiter Martin von der Werth. Der 46-Jährige war bis vor wenigen Tagen als Hausmeister an der Caroline-Herschel-Realschule im Stadtteil Auf der Horst angestellt. In dieser Woche erhielt er die fristlose Kündigung.

Hausmeister will Überstunden bezahlt haben

Aber warum? Alles begann damit, dass er bereits vor Monaten gegen die Stadt geklagt habe, berichtet von der Werth, der seit 2017 als Hausmeister angestellt war. Er wollte Überstunden bezahlt haben, die er stetig eingereicht habe. Zu Beginn des Prozesses am Arbeitsgericht Hannover ging es bereits um mehr als 24.000 Euro. „Die Summe ist mittlerweile noch weiter gestiegen“, sagt von der Werth. Er habe täglich 13 bis 14 Stunden gearbeitet und damit deutlich mehr als die vertraglich vereinbarten 39,5 Stunden pro Woche.

„Meine Familie leidet unter der Situation“: Hausmeister Martin von der Werth hat von der Stadt Garbsen eine fristlose Kündigung erhalten. Quelle: Gerko Naumann

Sein Arbeitstag habe bereits zwischen 4 und 4.30 Uhr morgens begonnen, sagt von der Werth. Um diese Zeit habe er den Mitarbeiterinnen des Reinigungsunternehmens aufschließen müssen. „Den Generalschlüssel für die Schulen haben nur die Hausmeister und die Schulleitungen. Das ist an allen Schulen in Garbsen so“, erklärt er. Abends habe er oft nach 22 Uhr die letzte Runde über das Gelände gedreht, wenn die jeweiligen Sportler der Garbsener Vereine die Halle verlassen hatten.

Wann beginnt der Arbeitstag?

Vor Gericht habe die Stadt vor allem angezweifelt, dass sein Arbeitstag so früh begonnen habe, sagt von der Werth. Deshalb habe er auf sich – auf Anraten seines Rechtsanwaltes Michael Falke aus Garbsen-Mitte – von einer Mitarbeiterin der Reinigungsfirma schriftlich bestätigen lassen, dass er sie täglich in den frühen Morgenstunden ins Gebäude lässt. Genau das legt die Stadt nun, Monate später, gegen ihn aus. In der schriftlichen Kündigung wird dem Hausmeister unter anderem unterstellt, er habe die Frau zu der Aussage genötigt.

Die Caroline-Herschel-Realschule war seit 2017 der Arbeitsplatz von Hausmeister Martin von der Werth. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Zwei weitere Kündigungsgründe lauten: Arbeitszeitbetrug und Prozessbetrug, wie Jurist Falke erklärt, der sich seit 26 Jahren als Fachanwalt auf Arbeitsrecht spezialisiert hat. „Einen solchen Fall habe ich noch nicht erlebt. Herr von der Werth muss einem seiner Vorgesetzten böse auf die Füße getreten sein“, sagt der Rechtsanwalt. Er werde nun zunächst eine sogenannte Kündigungsschutzklage einreichen, kündigt Falke an.

Einem Prozess sieht der Anwalt gelassen: „Es ist völlig unverständlich, warum die Stadt so reagiert“, sagt der Rechtsanwalt. Sein Mandant habe nachweislich um 4 Uhr anfangen müssen, das habe auch eine Urlaubsvertretung bestätigt. Eine Nötigung habe es nie gegeben – die Mitarbeiterin der Reinigungsfirma habe die Bescheinigung aus freien Stücken unterzeichnet.

Die Stadt hat eine Tür der Hausmeisterwohnung zuschrauben lassen. Quelle: privat

Harte Kritik übt Falke auch am Vorgehen der Verantwortlichen, nachdem die Kündigung ausgesprochen wurde. Noch am gleichen Tag schickte die Stadt Handwerker in die Wohnung von der Werths, die – wie bei vielen Hausmeistern üblich – auf dem Schulgelände liegt. „Die haben meine Türen mit Winkeln verschraubt, damit ich nicht mehr in den Keller und in den Garten komme“, sagt von der Werth. Die Konsequenz sei, dass er nun auch nicht mehr an sein privates Eigentum gelange. Außerdem drohe er neben dem Arbeitsplatz auch seine Wohnung zu verlieren. „Die Situation belastet mich und meine Familie schwer“, betont er.

Schulleiterin lobt von der Werth

Die juristische Seite kann Claudia Schreyer, Schulleiterin der Caroline-Herschel-Realschule, nicht beurteilen, weil sie ihr nicht im Detail bekannt ist. Sie wäre aber trotzdem gern von den Verantwortlichen der Stadt zu der Angelegenheit gefragt worden. „Dann hätten vielleicht einige Vorwürfe von Vornherein entschärft werden können“, sagt Schreyer, die die Dienstvorgesetzte der jeweiligen Hausmeister ihrer Schule ist.

Bei einer Demo setzen sich die Schüler für ihren Hausmeister ein. Quelle: privat

Über von der Werths Arbeit in den vergangenen Jahren könne sie nur Positives berichten. „Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Er ist freundlich, fleißig und hat oft innovative Ideen“, sagt Schreyer. Einen guten Ruf genießt der Hausmeister offenbar auch bei den Schülern. Direkt nach Beginn der Sommerferien am Mittwochvormittag starteten sie außerhalb des Schulgeländes eine Demonstration mit selbst gemalten Schildern. Schreyer betont, dass sie an der Aktion nicht beteiligt war, sagt aber auch: „Ich bin stolz auf die Schüler und habe Respekt davor, wie sie ihre Meinung demokratisch kundtun.“

Die Stadt Garbsen will sich mit Verweis auf das laufende Verfahren derzeit nicht zu dem Fall äußern. Außerdem handele es sich um eine Personalangelegenheit, sagt Stadtsprecher Benjamin Irvin. „Der Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person stehen hier an erster Stelle.“ Und so wird der Streit zwischen der Verwaltung auf der einen und dem Hausmeister auf der anderen Seite voraussichtlich demnächst erneut vor dem Arbeitsgericht ausgetragen.

Von Gerko Naumann