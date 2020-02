Streit um Schutzstreifen: Ortsrat Horst legt sich mit Stadt und Region an

Meyenfeld

Peter Hahne zeigt mit dem Finger die Leistlinger Straße in Meyenfeld entlang, an der der CDU-Ortsbürgermeister mit seiner Familie auch selbst wohnt. „Sehen Sie das?“, fragt er und beantwortet die Frage gleich selbst: „Mehrere Verkehrsinseln, ein breiter Radweg und am Ortsausgang in Richtung Horst steht ja auch noch der Blitzer. Für einen so kleinen Ort wie Meyenfeld ist das doch schon eine ganze Menge an Verkehrsberuhigung und Sicherheit für Radfahrer.“

An der Leistlinger Straße in Meyenfeld gibt es bereits einen Radweg. Quelle: Gerko Naumann

Das sieht die Region Hannover offenbar anders. Sie will 276.000 Euro in Meyenfeld und Frielingen investieren, das ebenfalls zum Gebiet des Ortsrates Horst gehört. Von dem Geld sollen zwei zusätzliche sogenannte Überquerungshilfen an der Leistlinger Straße gebaut und ein 1,50 Meter breiter Schutzstreifen für Radfahrer angelegt werden. Kosten sollen der Stadt Garbsen dadurch nicht entstehen. Das Geld zahlt die Region Hannover, die dafür auch Fördermittel des Bundesumweltministeriums erhalten soll.

Ortsrat hat Pläne abgelehnt

Über eine entsprechende Vorlage hat der Ortsrat Horst im November des Vorjahres abgestimmt. Das für einige überraschende Ergebnis lautete: Die ehrenamtlichen Politiker lehnten das Vorhaben ab. Und zwar deutlich – mit sieben Stimmen aller Fraktionen, außer der des Grünen Ortsrates Dirk Grahn. „Damit war das Thema für uns durch“, sagt Hahne.

Das ist es aber offenbar nicht. Es gibt nämlich eine neuen Beschlussvorschlag zum Thema Schutzstreifen an der Leistlinger Straße. Und der lautet fast genauso wie der erste im vergangenen Jahr. Mit einem kleinen, aber entscheidenden Unterschied: Jetzt soll nicht mehr der Ortsrat Horst das letzte Wort über die Umsetzung der Maßnahme haben, sondern der Rat der Stadt Garbsen. Der Ortsrat wird zwar erneut gefragt, könnte aber überstimmt werden.

Diese neuerliche Abstimmung ist aus Sicht der Verwaltung der Stadt Garbsen aus rechtlichen Gründen notwendig. In einer Anmerkung in der neuen Vorlage heißt es: „Nach einer Überprüfung durch die Kommunalaufsicht war für die Vorlage keine ausschließliche Zuständigkeit des Ortsrates gegeben. Vielmehr liegt die Organzuständigkeit hier beim Rat.“ Entsprechend dieser „erweiterten Beratungsfolge“ müsse nun ein erneuter Beschluss gefasst werden.

Ortsbürgermeister schreibt ans Innenministerium

Das will Hahne nicht auf sich und seinen Kollegen im Ortsrat sitzen lassen. Dafür will sich der Ortsbürgermeister notfalls auch mit seinem CDU-Parteifreund, Garbsens Bürgermeister Christian Grahl, anlegen. Deshalb hat er sich mit einem Schreiben an das niedersächsische Innenministerium gewandt.

Darin bittet er die Mitarbeiter um eine rechtliche Prüfung und Bewertung des Falls. „Das Abstimmungsergebnis hat keine Zustimmung im Rathaus gefunden und noch weniger bei der Region Hannover“, schreibt Hahne. Und der Ortsbürgermeister erhebt Vorwürfe: „Nun ist schon in der Vergangenheit bei anderen Sachverhalten in der Stadt Garbsen wiederholt über dieselbe Sache abgestimmt worden, solange bis es genehm war.“ Eine Antwort des Ministeriums steht noch aus.

Für Ortsbürgermeister Hahne geht es jetzt ohnehin nicht mehr allein um einen Schutzstreifen. Er sieht die Glaubwürdigkeit der Kommunalpolitik grundsätzlich gefährdet. „Was ist das für ein Demokratieverständnis?“, fragt er und warnt: „Wenn wir den Ortsrat als politisches Gremium nicht ernstnehmen, schädigen wir das Ehrenamt und sorgen für noch mehr Politikverdrossenheit.“

Neue Vorlage ist Dienstag Thema

Die neue Vorlage zum Thema Schutzstreifen und Verkehrsinseln soll bei einer Sondersitzung des Ortsrates Horst diskutiert werden. Diese beginnt am Dienstag, 4. Februar, um 20 Uhr im Restaurant Mykonos in Frielingen an der Otternhägener Straße 2.

Lesen Sie auch

Von Gerko Naumann