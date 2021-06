Garbsen

„Kinderradeln mit Björn“ heißt eine Aktion der CDU in Garbsen, bei der der Bürgermeisterkandidat Björn Tegtmeier im Rahmen des Stadtradelns mit dem Nachwuchs auf Tour gehen will. Eingeladen dazu sind alle Kinder, die Fahrrad fahren können. Sie müssen in Begleitung eines Erwachsenen sein und einen Helm tragen.

Angeboten werden zwei Touren. Die ersten Tour beginnt am Freitag, 18. Juni, um 15 Uhr. Start und Endpunkt der fünf Kilometer langen Strecke ist der Hof Rathe, Hauptstraße 257, in Osterwald. 

Etwas länger als die erste Tour wird es am Sonnabend, 26. Juni. Nach dem Treffen auf dem Hof Balke, Triftstraße 1, geht es um 13 Uhr los Richtung Frielingen. Insgesamt werden auf dieser Strecke rund sechs Kilometer zurückgelegt. Beide Touren sind kostenlos, Anmeldungen sind per E-Mail an info@bjoerntegtmeier.de möglich. Natürlich kann auch die ganze Familie mitradeln.

Von Gert Deppe