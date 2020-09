Stadt Garbsen will zwei Flüchtlingsunterkünfte schließen

Garbsen

Seit 2014 hat die Stadt Garbsen insgesamt 1295 geflüchtete Menschen aus 25 Nationen aufgenommen, darunter 300 Kinder. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015/2016 hatte sich die Anzahl der Zuwanderer in Garbsen in kurzer Zeit vervielfacht. Inzwischen hat sich die Lage entspannt – und die Stadt plant, zwei der vier Gemeinschaftsunterkünfte zu schließen: die Unterkunft an der Bremer Straße in Berenbostel direkt an der B 6 und die an der Otternhägener Straße in Frielingen. Das geht aus einem Vorschlag der Verwaltung hervor.

Im Herbst 2015 war es der Garbsener Stadtverwaltung gelungen, alle Geflüchteten in festen Quartieren unterzubringen. Sie öffnete die ehemalige Förderschule im Hespe samt Turnhalle und die ehemaligen Arvato-Hallen an der Gutenbergstraße für Notunterkünfte. Und mietete nach und nach vier Immobilien an – als Gemeinschaftsunterkünfte mit 351 Plätzen für jeweils fünf Jahre. Seit September 2019 wohnen zudem geflüchtete Familien im dort errichteten Containerdorf Im Hespe.

Die Zahl der Bewohner hat sich mittlerweile reduziert: Aktuell wohnen noch 156 Menschen in den städtischen Gemeinschaftsunterkünften, teilt Benjamin Irvin, Pressesprecher der Stadt Garbsen, auf Anfrage mit. Sie stammen meist aus Syrien, dem Irak, der Türkei, Afghanistan und dem Iran. Die Gemeinschaftsunterkünfte seien derzeit ganz unterschiedlich belegt, so Irvin. Coronabedingt werde darauf geachtet, die Belegung zu entzerren. In der Unterkunft an der Bremer Straße 29 direkt an der B 6 wohnten aktuell schon keine Geflüchteten mehr, sagt Vermieter Peter Langwost.

Ziel ist Unterbringung in Wohnungen

Die Mietverträge für die angemieteten Gebäude laufen nach und nach in diesem und im nächsten Jahr aus, sagt Sprecher Irvin. Und die Stadt Garbsen arbeite derzeit an einem Konzept, wie sie die Geflüchteten bei der Wohnungssuche unterstützen kann. Das Ziel: Bei einer zukünftig weiterhin rückläufigen Entwicklung der Flüchtlingszahlen solle von der sogenannten zentralen Unterbringung, also in Gemeinschaftsunterkünften, auf eine dezentrale Unterbringung, also in Wohnungen, umgestellt werden.

Laut den Plänen der Stadt werden die Gemeinschaftsunterkünfte in Frielingen (96 Plätze) und die an der B 6 (19 Plätze) demnächst aufgegeben. Ein Bereich der Unterkunft an der Otternhägener Straße mit 33 Plätzen sei bereits Ende August mit Auslaufen des Vertrags aufgelöst worden, berichtete Inhaber Peter Hahne. Der Vertrag für das übrige Gebäude läuft bis Sommer 2021.

Winterfest 2017 in der Flüchtlingsunterkunft an der Otternhägener Straße in Frielingen: Clown Piccolo unterhält die Besucher und Bewohner. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Ein völliger Verzicht auf eine Unterbringung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht realisierbar, betont Stadtsprecher Irvin. Gründe dafür seien die aktuelle Belegung in den Unterkünften und auch der angespannte Wohnungsmarkt in Garbsen. „Möglicherweise könnten bedarfsgerecht Verlängerungen erforderlich sein“, so Irvin.

Dafür würde Vermieter Langwost sein Gebäude an der B 6, ein umgebautes ehemaliges Wohnhaus, gern erneut ins Spiel bringen – und weiter an die Stadt vermieten. „Die Lage und die Infrastruktur in Berenbostel sind super, die Anbindung nach Hannover und Umgebung gut“, sagt er. Das Miteinander von Geflüchteten und den Nachbarn sei jahrelang problemlos verlaufen. „Und die Räume mit zwei kleinen Wohnungen sind doch ideal für Familien.“

Info: Die Unterbringung und Unterstützung von Geflüchteten sind auch Themen bei Sozialausschuss am Dienstag, 15. September. Beginn ist um 18 Uhr im Ratsaal des Rathauses.

Von Jutta Grätz