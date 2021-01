Garbsen

Die neue Jahresbroschüre „ Spielraum 2021“ fasst Angebote für Kinder und Jugendliche in Garbsen zusammen. Wie die Stadt mitteilte, ist sie ab sofort erhältlich. Pandemiebedingt handelt es sich bei den Angeboten zunächst nur um Planungen, die noch unter Vorbehalt stehen. „Wir hoffen jedoch auf eine Verbesserung der Lage und bleiben zuversichtlich, die geplanten Aktionen durchführen zu können“, sagt Markus Heuer aus der Abteilung Jugend und Integration.

Insbesondere handelt es sich dabei um die Ferienfreizeiten im Sommer sowie um die Ferienbetreuung in der Villa Kunterbunt an Ostern, im Sommer sowie im Herbst. Alle wichtigen Adressen und Telefonnummern im Rathaus, aus dem Freizeitheim, dem Haus der Jugend und von der Mobilen Jugendarbeit sind in der Broschüre aufgeführt.

Heft wird zugeschickt

Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen kann die Printausgabe nicht wie üblich im Rathaus, der Stadtbibliothek und den Jugendeinrichtungen zur Abholung ausgelegt werden. Auf Anfrage per E-Mail an markus.heuer@garbsen.de wird die Broschüre kostenfrei zugeschickt. Zudem ist die digitale Version online auf www.garbsen.de zu finden.

Von Linda Tonn