Stadt Garbsen ruft für 9. Oktober zum großen Müllsammeln auf

Garbsen

Die Stadt Garbsen ruft für Sonnabend, 9. Oktober, zur Aktion „Garbsen: Sauber!“ auf. Alle Bürgerinnen und Bürger können sich am stadtweiten Müllsammeln beteiligen, einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und Preise gewinnen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jedoch das Abholen von roten Säcken, die der Abfallentsorger Aha für die Aktion zur Verfügung stellt. Sie werden am Rathaus ausgegeben. Die gefüllten roten Aktionssäcke können am gleichen Tag bis 16 Uhr auf dem Rathausplatz abgegeben werden.

„Die fleißigen Sammler erhalten bei Abgabe des Mülls eine Kleinigkeit als Belohnung“, sagt Randi Diestel, Umweltbeauftragte der Stadt Garbsen. „Am meisten freuen wir uns natürlich, wenn die Anreise mit dem Fahrrad erfolgt,“ ergänzt Christian Wolf, Klimaschutzbeauftragter der Stadt.

Säcke gibt es ab Mittwoch

Sammelsäcke und Handschuhe werden am Mittwoch und Donnerstag, 6. und 7. Oktober, jeweils von 15 bis 17 Uhr, außerdem am Freitag, 8. Oktober, von 12 bis 14 Uhr vor dem Rathaus ausgegeben. Letzte Ausgabe ist am Sonnabend selbst ab 10 Uhr auf dem Rathausplatz. Für die ersten 50 Abholer hat die Stadt Müllgreifzangen besorgt, die bei Bedarf auch behalten werden dürfen. „Wir hoffen auf eine rege Beteiligung, auch wenn die Sammelpunkte nicht für alle Bürgerinnen und Bürger direkt vor der Haustür liegen“, sagt Diestel, „Umweltschutz geht uns alle an.“

Der Müll landet wieder auf dem Teller Zum Hintergrund der Aktion schreibt Randi Diestel, Umweltbeauftragte der Stadt Garbsen: „Achtlos weggeworfener Müll verunstaltet nicht nur das Landschafts- und Stadtbild, er hat auch drastische umweltschädigende Auswirkungen. Schädliche Inhaltstoffe können sich aus dem Müll lösen und Boden, Luft und Wasser belasten. Auf diesem Weg gelangen sie nicht nur in den menschlichen Körper, sondern vergiften auch Pflanzen und Tiere. Hinzu kommt, dass ein Großteil des illegal entsorgten Mülls über Flüsse in die Meere gelangt. Sowohl an Land als auch im Wasser zerfällt der Müll größtenteils sehr langsam. Eine Plastiktüte benötigt circa 20 Jahre, eine PET-Flasche um die 500 Jahre, bis sie vollständig abgebaut sind. Die Folge ist ein starker Eintrag von Mikroplastik in die Umwelt. Tiere können sich an oder in den Abfällen verletzen. Oft werden Kunststoffabfälle und vor allem Mikroplastik mit Nahrung verwechselt und führen immer häufiger zum qualvollen Tod der Tiere oder landen über kurz oder lang auf unseren Tellern.“

Jeder entscheidet selbst

Wie und wo aufgeräumt wird, entscheiden die Sammler selbst. Seit die Corona-Auflagen für Veranstaltungen im Freien gelockert sind, sind solche Sammlungen leichter zu handhaben. Nachbarschaften können sich zusammenschließen, Vereine und Schulklassen, Kirchengemeinden und Kitas können sich beteiligen. Da in den beiden vergangenen Jahren keine öffentliche Müllsammlung angesetzt werden konnte, findet sich an Straßenrändern außerhalb der Ortschaften, an Kreuzungen und Plätzen viel Müll.

Zusätzliche Abgabestellen

Je mehr, desto besser für die Umwelt: Säcke werden auf dem Rathausplatz, in Berenbostel, Osterwald und Horst gesammelt. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Wem die Anfahrt zum Rathausplatz zu weit ist, kann einen der drei weiteren Sammelpunkte nutzen: Den Schützenplatz in Berenbostel (Corinthstraße 2), den Parkplatz der Feuerwehr in Osterwald Oberende (Hauptstraße 343) sowie die Skateranlage in Horst (Andreaestraße). „Wir sind dem Schützenverein Berenbostel und der Feuerwehr Osterwald Oberende sehr dankbar, dass sie uns die Plätze für diesen Zweck kurzzeitig zur Verfügung stellen“, sagt Diestel.

Preise in drei Kategorien

Nach Abschluss der Sammelaktion spendiert die Stadt Preise in drei Kategorien: für das kurioseste Fundstück, das spannendste Erlebnis und die schönste Dokumentation. Alle Beiträge können bis Ende Oktober per E-Mail an klimaundumwelt@garbsen.de eingereicht werden. Fragen zur Aktion beantwortet Randi Diestel per E-Mail an die gleiche Adresse de sowie unter Telefon (05131) 707478.

Von Markus Holz