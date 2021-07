Garbsen-Mitte

Erika Böker, Ehrenbürgerin der Stadt Garbsen und langjährige Ratsfrau, ist in der Nacht zu Sonntag verstorben. Ab sofort liegt in der Rathaushalle ein Kondolenzbuch aus, in das sich Bürgerinnen und Bürger eintragen können. „Die Stadt verliert eine bedeutende Persönlichkeit. Ihr Tod ist ein großer Verlust für uns alle“, sagte Bürgermeister Christian Grahl. „Sie war eine couragierte, gewissenhafte und herzliche Frau, die sich durch ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und eine schier unermüdliche Tatkraft ausgezeichnet hat.“

Erika Böker war erst im Mai 2021 zur Ehrenbürgerin ernannt worden. Der Rat hatte mit dieser Auszeichnung ihr jahrzehntelanges kommunalpolitisches Engagement und ihr unermüdliches Wirken für soziale und kulturelle Themen gewürdigt. Auch die SPD Garbsen hat sie für ihre mehr als 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet und ihr die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Lesen Sie auch: Garbsens Ehrenbürgerin Erika Böker (SPD) ist gestorben

Stellvertretende Bürgermeisterin für Garbsen

Böker hat sich unter anderem von 1972 bis 2021 als Ratsfrau und von 1986 bis 2011 als stellvertretende Bürgermeisterin für die Stadt Garbsen eingebracht. Im Jahr 2005 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Beim Eintragen ins Kondolenzbuch bittet die Stadt Garbsen darum, zu anderen Abstand zu halten und sich einzeln einzutragen statt in Gruppen zu kommen. In der Rathaushalle besteht Maskenpflicht.

Von Linda Tonn