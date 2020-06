Stadt Garbsen lässt neue Willkommensschilder aufstellen

Altgarbsen

Die Stadt Garbsen hat an den Ortseingängen neue Willkommensschilder vom Baubetriebshof aufstellen lassen. Damit hat sie dem neuen einheitlichen Design der Stadt einen weiteren Baustein hinzugefügt. Die Schilder tragen die Wappen und Namen der fünf Partnerstädte Garbsens. Das sind Hérouville-St.-Clair in Frankreich, der Distrikt Bassetlaw in Großbritannien, Farmers Branch in den USA, Wrzesnia in Polen und Schönebeck in Deutschland. Außerdem weisen die Schilder auf Garbsen als Fair-Trade-Stadt hin.

Neues Logo der Stadt kommt gut an

Die Schilder stehen unter anderem in Havelse, Altgarbsen, Osterwald Unterende, Berenbostel und Garbsen-Mitte. Seit 2005 begrüßt die Stadt Garbsen auf diese Weise Besucher an ihren Ortseingängen. Die alten Schilder trugen noch den Namen der ehemaligen Partnerstadt Rödding in Dänemark. „Die Anregung zur Anschaffung der Schilder kam aus der Politik. Wir wollten aber erst das neue Corporate Design abwarten“, sagte Stadtsprecher Benjamin Irvin. Besonders das neue Logo auf Plakaten und städtischen Autos komme bei vielen gut an. Das alte soll nach und nach aus dem Stadtbild verschwinden. Die neuen Schilder kosten rund 1000 Euro. Eines der alten Schilder hat das Stadtarchiv bekommen, um es aufzubewahren.

Besuche fallen in diesem Jahr aus

„Da in diesem Jahr die geplanten Besuche in und aus unseren Partnerstädten leider abgesagt werden mussten, freut es uns umso mehr, dass wir nun zumindest eine visuelle Nähe zu ihnen herstellen können“, sagt Sigrid Ullmann. Sie ist bei der Stadt für die Betreuung der Städtepartnerschaften zuständig. Die Partnerschaft mit Farmers Branch in Texas und Schönebeck bestehen in diesem Jahr 30 Jahre. „Daher schicken wir ihnen einen kleinen Gruß mit einem Foto des neuen Schildes“, sagt Ullmann.

Von Anke Lütjens