Stadt Garbsen beantwortet Fragen von Bürgern zu Berenbostel-Ost

Garbsen-Mitte

In einer Informationsveranstaltung haben Vertreter der Stadt Garbsen sowie Planer und Gutachter Fragen von Bürgern zum geplanten Neubaugebiet Berenbostel-Ost beantwortet. Wegen der Corona-Pandemie waren im Forum der IGS Garbsen nur 60 Teilnehmer zugelassen. Berenbostel-Ost oder wie es bei der Stadt heißt „ Baugebiet An den Eichen“ ist eines der größten Bauvorhaben in der Stadt. Parallel zur Wreschener Allee sollen zwischen den Straßen Auf dem Kampe und Dorfstraße bis 2035 in sechs Bauabschnitten auf 24 Hektar bis zu 1200 Wohnungen entstehen. Baubeginn soll im nächsten Jahr sein.

Doch das Vorhaben ist nicht unumstritten. Besonders Anwohner der Straße Auf dem Kampe kritisieren das Projekt und haben eine Bürgerinitiative gegründet. „Zu dicht, zu hoch, ein hoher Anteil an Sozialwohnungen sowie das Fehlen eines angemessenen Konzepts für Verkehr, Lärmschutz, Schule und Kitas“, lauten die Kritikpunkte. Die Anwohner befürchten eine Gettoisierung wie im Gebiet auf dem Kronsberg. „Wir müssen die Dinge so klären, dass so wenig Dissens wie möglich besteht“, sagte Bürgermeister Christian Grahl. Da in den drei Stunden nicht alle Fragen beantwortet werden konnten, wird die Stadt diesauf ihrer Homepage nachholen.

Parallel zur Wreschener Allee entsteht das Baugebiet Berenbostel-Ost. Quelle: Anke Lütjens

Hier ein paar Fragen, die während der Sitzung besprochen wurden – und die Antworten der Stadt:

Die massive Bauweise mit drei bis fünf Geschossen passt nicht zu Berenbostel . Warum wird nicht aufgelockerter gebaut?

Antwort: Auch in Garbsen herrscht ein hoher Wohnungsdruck – vor allem an bezahlbarem Wohnraum für alle Einkommen. Daher sind im Gebiet 30 Prozent geförderter Wohnungsbau vorgesehen. Wir müssen so bauen, um den Bedarf zu decken. Außerdem soll Fläche im Hinblick auf den Klimaschutz eingespart werden. Nach Ansicht der Stadt ist das Bauvorhaben für Berenbostel verträglich. Vorgesehen sind Mehrfamilienhäuser mit drei bis fünf Geschossen sowie einige Reihenhäuser, eine Kita und viel Grün.

Warum werden die 30 Prozent sozialer Wohnungsbau nicht auf andere Baugebiete verteilt? Warum wird das Quartier Kronsberg nicht nachverdichtet?

Antwort: Die Stadt hat 2013 mit der Planung von Berenbostel-Ost begonnen. Die Bedarfe haben sich aber hin zu Geschosswohnungen geändert. Stadt und Politik wollen bezahlbaren Wohnraum für Familien, Studenten, Alleinstehende und Senioren schaffen. Die ländlichen Baugebiete wie in Frielingen oder Meyenfeld sind mit Reihen- und Doppelhäusern sowie Einfamilienhäusern anders strukturiert. Die Aufstockung der Mehrfamilienhäuser auf dem Kronsberg wurde aus statischen Gründen verworfen – ebenso andere Lösungen im Hinblick auf Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Lena Kallischko vom Planungsbüro Cappel und Kranzhoff aus Hamburg notiert auf den Flip-Charts Fragen und Anregungen der Bürger zu Berenbostel-Ost. Quelle: Anke Lütjens

Nehmen Verkehr und Lärm durch das Neubaugebiet zu?

Antwort: Derzeit sind auf der Wreschener Allee und der Langenhagener Straße pro Tag zwischen 12.000 und 14.000 Autos unterwegs. Das Verkehrsgutachten besagt, dass dort etwa 1500 bis 2000 Fahrzeuge zusätzlich zu erwarten sind – auf der Dorfstraße einige Hundert. Wenn die Langenhagener Straße verlängert wird, würde das eine deutliche Verringerung des Verkehrs bedeuten. Zwei geplante Kreisel sollen für eine flüssige Verkehrslenkung sorgen. Die Stadt ist zudem im Gespräch mit Regiobus wegen einer Buslinie. Die mehrgeschossigen Häuser an der Wreschener Allee sorgen für einen Lärmschutz. In den umliegenden Straßen sinkt der Lärmpegel um zwei Dezibel.

Was ist mit Altlasten und dem Grundwasser?

Antwort: Im Umkreis von rund 500 Metern gibt es drei alte Sonderabfallablagerungen. Durch den Bau der geplanten Tiefgaragen muss Grundwasser abgepumpt werden. Es muss darauf geachtet werden, dass das Grundwasser nicht in Richtung Bebauung verzogen wird. Die Grundwasserverläufe fließen in den Bebauungsplan ein. Dafür holt die Stadt ein Fachgutachten ein.

Welche Auswirkungen gibt es auf Natur und Klima?

Antwort: Das vorhandene Grün wird so weit wie möglich einbezogen. Von 200 Bäumen müssen etwa 40 gefällt werden. Die Stadt wird mehr Bäume anpflanzen als gefällt werden. Die Temperatur wird sich im Neubaugebiet von 13 Grad bei der Freifläche auf 16 bis 18 Grad erhöhen. Diese herrscht aber bereits in den umliegenden Wohngebieten. Die Gebäudestruktur wird der Kalt- und Frischluftzufuhr angepasst.

Nur 60 Besucher sind wegen der Corona-Beschränkungen zur Informationsveranstaltung zugelassen. Quelle: Anke Lütjens

Die Ratsschule platzt jetzt schon aus allen Nähten. Ist im Gebiet auch eine Schule vorgesehen?

Antwort: Es ist vorgesehen, dass die Ratsschule dann vier- bis fünfzügig geführt werden soll. Dafür wird die Stadt vorerst vier Containerbauten aufstellen lassen. Die Verwaltung wird auch über eine schulische Lösung nachdenken.

Von Anke Lütjens