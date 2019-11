Garbsen-Mitte

Rund 300 Teilnehmer, darunter auch Erzieher und Jugendleiter, haben sich am Sonnabend in den Sporthallen und Räumen der der IGS Garbsen bei der Go Sports Infotagung fortgebildet. „Es ist der Fachtag für den Kinder- und Jugendsport und die größte Weiterbildungsveranstaltung in Niedersachsen“, sagte Reiner S...