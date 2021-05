Stelingen

Die Jugendlichen der JSG Engelbostel-Stelingen sind kaum zu bremsen. Den leichten Nieselregen an diesem Abend nehmen die Nachwuchsfußballer in den blauen Trikots kaum wahr. Sie stürmen auf den Platz am Vereinsheim des TSV Stelingen, als ginge es darum, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen – dabei steht „nur“ eine normale Trainingseinheit an. Aber genau darauf mussten vor allem Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten schmerzlich verzichten.

Die B-Jugend-Fußballer der JSG Engelbostel-Stelingen lassen sich vom leichten Regen nicht irritieren. Quelle: Gerko Naumann

Sport in der Freizeit läuft fast wie früher

Nun ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover seit einigen Tagen stabil unter dem entscheidenden Wert von 100. Das macht für Kinder und Jugendliche Freizeitsport fast wieder wie früher möglich – jedenfalls im Freien. Bis zu 30 Mädchen und Jungen plus Trainerinnen und Trainer dürfen sich „in nicht wechselnder Gruppenzusammensetzung“ draußen treffen, wie es in der Niedersächsischen Corona-Verordnung heißt.

Dieses Angebot hat der TSV Stelingen seinen Schützlingen wieder gemacht, sobald es rechtlich möglich war, sagt Pressesprecher Rainer Jendges. „Alle Beteiligten sind froh und erleichtert, dass es endlich wieder losgehen kann.“ In den vergangenen Monaten hätten sich die Übungsleiter viel Mühe gegeben, um zumindest per Video Kontakt zu ihren Schützlingen zu halten, „aber das ist einfach nicht das Gleiche.“

Mit der Luca-App melden sich die jungen Fußballer vor dem Training an und hinterher wieder ab. Quelle: Gerko Naumann

Geändert haben sich die Bedingungen fürs Training. Dafür sind nach wie vor einige Corona-Regeln zu beachten, sagt Jendges. So müssen die jungen Fußballer zum Beispiel noch aufs Duschen nach dem Training verzichten, auch die Umkleidekabinen sind weiter gesperrt. „Die Eltern bringen die Kinder und Jugendlichen her und holen sie nach dem Training wieder ab“, so der Pressesprecher.

Auf dem Weg vom Parkplatz bis zum grünen Rasen müssen die Sportlerinnen und Sportler zudem eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Und vor dem Betreten des Platzes melden sie sich mit der Luca-App an, indem Sie einen QR-Code am Zaun scannen. Über die App kann der Verein im Fall einer Infektion nachvollziehen, wer in der Nähe war.

Trainer Sebastian Gräber (links) gibt wieder Anweisungen auf dem Trainingsplatz. Quelle: Gerko Naumann

Diese neuen Einschränkungen tun der Freude über die Rückkehr auf den Trainingsplatz aber keinen Abbruch. Die ist auch dem B-Jugend-Trainer Sebastian Gräber anzusehen. „Die Jungs konnten es kaum erwarten, sie würden am liebsten jeden Tag trainieren“, sagt er, nachdem er die nächste Übung erklärt hat. Jendges und seine Trainerkollegen müssen vor jedem Aufeinandertreffen mit ihren Schützlingen einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. „Das ist gar kein Problem, wir haben ja genug Testzentren in Garbsen“, sagt der Trainer.

Ein wenig Sorgen macht er sich hingegen noch um den körperlichen Zustand des einen oder anderen Spielers. „Einige haben sich wenig bis nicht bewegt in der letzten Zeit“, sagt Gräber. Immerhin bleibt noch Zeit, die Defizite aufzuholen, denn Liga- und Freundschaftsspiele wird es vorerst nicht geben.

Die E-Jugend des TSV Stelingen von Trainer Dennis Kortschakowski darf endlich wieder gemeinsam Fußball spielen. Quelle: TSV Stelingen

Die Sorge um die Entwicklung vor allem der jüngsten Sportler teilt Gräbers Trainerkollege Dennis Kortschakowski. Er trainiert eine E-Jugend-Mannschaft des TSV Stelingen und hat eine unglaubliche Erleichterung über das Ende der Corona-Pause erlebt. „Einige der Kleinen hatten beim ersten Training vor Freude sogar Tränen in den Augen“, berichtet er.

Kinder sind nicht ausgelastet

Auch beim Garbsener Sport Club (GSC) kehren die Sportlerinnen und Sportler der einzelnen Sparten in diesen Tagen nach und nach auf die Anlage zurück, berichtet Schriftwartin Simone Ringleb. „Darauf haben vor allem viele Eltern lange gewartet, weil die Kinder nicht ausgelastet waren“, sagt sie.

Tanzen im Freien: Die Disco-Dance-Gruppen von Kim und Sina Raffert treffen sich wieder zum Üben. Quelle: Garbsener SC

Als eine der ersten Gruppen haben sich die Disco-Dance-Tänzerinnen um die Trainerinnen Kim und Sina Raffert ins Freie gewagt. Am Mittwoch hatten sie noch Glück mit dem Wetter, am Donnerstag fiel das Training der Jüngsten allerdings wegen des Regens aus, sagt Sina Raffert. Aber auch in diesem Punkt ist ja glücklicherweise Besserung in Sicht.

Von Gerko Naumann