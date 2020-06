Soziale Stadt: Garbsen erhält 768.000 Euro vom Land

Garbsen

Das Land Niedersachsen unterstützt in diesem Jahr 202 Vorhaben der Kommunen im Hinblick auf die Städtebauförderung. Davon profitiert auch die Stadt Garbsen, die 768.000 Euro für das Programm Soziale Stadt erhält. Das hat der SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Kauroff mitgeteilt, nachdem der Niedersächsische Bauminister Olaf Lies das Programm 2020 präsentiert hatte.

Verwaltung schlägt Projekte vor

„Auf der Horst profitiert im Umfang von 250.000 Euro. Für Berenbostel-Kronsberg sind 518.000 Euro vorgesehen“, sagte Kauroff erfreut. Weil Berenbostel noch nicht so lange im Förderprogramm ist wie der Stadtteil Auf der Horst, erhält die Stadt dafür eine höhere Förderung. Welche Projekte konkret damit realisiert werden, ist nach Kauroffs Angaben Sache der Stadt. Sie macht Vorschläge, die dann in den politischen Gremien beraten werden.

Sozialer Zusammenhalt soll gestärkt werden

Kauroff ist überzeugt: Mit dem Fördergeld kann ein wertvoller Beitrag zur positiven Entwicklung in Auf der Horst und in Berenbostel gelegt werden. „Der soziale Zusammenhalt sowie das Zusammenleben vor Ort können davon profitieren“, sagte der Landtagsabgeordnete. Er habe schon befürchtet, dass die Förderung wegen der hohen Kosten, die die Corona-Krise verursacht hat, nicht fließen würde.

Die SPD-Landtagsfraktion will sich nach Kauroffs Ansicht auch in der zweiten Hälfte der Wahlperiode dafür einsetzen, gleichwertige Lebensverhältnisse in städtischen und ländlichen Räumen zu schaffen. „Dabei sind Investitionen wie durch das Städtebauförderprogramm wichtige Instrumente. Die SPD will bezahlbaren Wohnraum zu schaffen – bis 2030 sollen im Land 40.000 neue Wohnungen entstehen.“

