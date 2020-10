Berenbostel

Keine Kaffeenachmittage, keine Spielnachmittage, keine Gymnastik und keine Weihnachtsfeiern: Das Leben in den Garbsener Vereinen ist wegen der Corona-Pandemie quasi auf Eis gelegt. Das ist besonders für ältere Menschen bitter, weil die sozialen Kontakte fehlen. Diese finden sie normalerweise unter anderem bei der AWO Garbsen, dem Rentner Club Frielingen ( RFC), beim Sozialverband, dem DRK und dem Heimatverein Berenbostel. Dessen Vorsitzende, Marlies Jasiniok, bringt es auf den Punkt: „Die Stimmung liegt derzeit zwischen wann geht es wieder richtig los und ich traue mich noch nicht“, sagte sie.

Vereine sagen alle Angebote bis Jahresende ab

Das bestätigen auch Inge Wieneke, die Vorsitzende des Rentner Clubs, sowie Johanne Bentlage als Schriftführerin der AWO Garbsen. „Die Mitglieder wollen sich gerne wieder treffen, sind aber auch ängstlich, weil sie ja zur Risikogruppe gehören. Das ist alles ganz furchtbar, macht hilflos und einsam“, sagte Bentlage. Bei der AWO gibt es derzeit gar keine Angebote, auch die Weihnachtsfeiern sind in den Vereinen sind abgesagt. Normalerweise treffen sich die Mitglieder in der Begegnungsstätte am Hérouville-St.-Clair-Platz zu Sitzgymnastik, Spielrunden und Handarbeit.

Begegnungsstätten sind wieder geöffnet

„Wir können zwar wieder in die Begegnungsstätte, aber die Auflagen sind natürlich hoch. Daher haben wir alle Treffen und Fahrten abgesagt“, so Bentlage. Die Planung für 2021 stand auch schon. Wenn sich die Lage beruhigt, will der Vorstand kurzfristig Vorhaben planen. Auch die Begegnungsstätte im Werner-Baesmann-Park war wegen Corona geschlossen. Die Stadt hat die Zeit für Renovierungen genutzt. „Jetzt ist sie wieder geöffnet, aber nur 16 Personen sind in einem Raum zugelassen. Außerdem müssen nach Benutzung die Räume desinfiziert werden“, sagte Vesna Kirchner, Vorsitzende des DRK Berenbostel.

Hohe Auflagen sind nicht leistbar

Das sei für die Ehrenamtlichen nicht leistbar. Zu den beliebten Kaffeenachmittagen an jeden vierten Sonnabend im Monat kamen vor Corona je nach Anlass zwischen 30 und 60 Besucher. „Wie soll ich 16 reinlassen und den anderen absagen?“, fragt sich Kirchner. Daher liegt das gesamte Programm des DRK derzeit brach. Weil das bei allen anderen Vereinen auch so ist, sieht sie schon die Gefahr der Vereinsamung bei Alleinstehenden.

Das Team der Kaffeenachmittage des DRK Berenbostel kann wegen der Corona-Krise derzeit keine Angebote für Senioren machen. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Heimatverein Berenbostel lotet Interesse aus

Der Heimatverein Berenbostel, der ebenfalls die Begegnungsstätte nutzt, bietet aus denselben Gründen wie das DRK keine Spielabende und Vorträge an. „Wir haben uns aber zu Vorstandssitzungen in größeren Räumen getroffen, um den Zusammenhalt zu wahren und Organisatorisches zu besprechen“, sagt Vorsitzende Marlies Jasiniok. Beim Heimatverein sind aber Überlegungen angelaufen, was gemacht werden kann und wie. „Wir loten erstmal aus, ob überhaupt ein Interesse besteht“, so Jasiniok weiter.

Mitglieder wahren soziale Kontakte

Dem Heimatverein gehören überwiegend Mitglieder über 65 Jahre an. Viele seien nach Angaben von Jasiniok untereinander befreundet, so dass auf diese Weise Kontakte bestehen. „Die Sache ist traurig, aber nicht zu ändern“, sagt die Vorsitzende. Der Sozialverband Garbsen lässt nach Beschluss des Vorstands ebenfalls seine Spiel- und Klönnachmittage für den Rest des Jahres ausfallen. Auch das für Sonnabend, 14. November, geplante Grünkohlessen und die Weihnachtsfeier sind abgesagt. „Wir hoffen auf das Verständnis unserer Mitglieder“, teilt Schriftführerin Marion Stelter mit. Der RFC hat sein für Mittwoch, 2. Dezember, vorgesehenes Gänseessen wegen steigender Corona-Zahlen ebenfalls abgesagt.

Von Anke Lütjens