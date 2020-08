Garbsen-Mitte

Maxi ist zufrieden. Er kommt jetzt nicht nur besser mit mathematischen Brüchen und Prozentrechnung zurecht, sondern hat auch noch zwei neue Freunde gefunden. „Das ist schön“, sagt er. Dafür hat es sich gelohnt, schon vor dem offiziellen Schulstart nach den Sommerferien in die IGS Garbsen zurückzukehren. An diesem Tag sitzt er gemeinsam mit Siebtklässler Leon und Elia, der nach den Ferien die sechste Klasse besucht, in einem Klassenraum und lernt. Aufgaben für Mathe und Deutsch liegen auf dem Tisch. Gerade wiederholen die Schüler ein Gespräch auf Englisch.

Sechs Termine in den Ferien

Seit dem 11. August hat die Sommerschule in der IGS geöffnet. Angeboten wird sie von dem gemeinnützigen Verein Chancenwerk, mit dem die Schule bereits seit drei Jahren zusammenarbeitet. Dass allerdings auch ein Programm in den Sommerferien angeboten wird, ist neu. An insgesamt sechs Terminen in den beiden letzten Ferienwochen bietet der Verein jeweils drei Stunden kostenlose Lernförderung an, stellt Material und hilft beim Bearbeiten.

„Dadurch, dass die Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen waren, sind bei vielen Schülern Lücken entstanden“, sagt Berna Wulf, regionale Teamleiterin beim Chancenwerk. Die Organisation aus Nordrhein-Westfalen kooperiert mit Schulen überall in Deutschland und setzt sich für gleiche Bildungschancen ein.

Im Gespräch mit Eltern sei deutlich geworden, dass bei vielen Schülern Nachholbedarf bestehe, sagt Wulf. Daher habe man das Programm auch für die IGS angeboten. Knapp zehn Schüler aus den Klassen fünf bis neun haben sich angemeldet. „Wir hatten eigentlich mit einer höheren Anzahl gerechnet“, sagt Jasmin Friedberg. Sie ist Referendarin an der IGS und koordiniert parallel die Arbeit des Vereins an der Schule. „Durch die kleinen Gruppen ist aber eine bessere Einzelförderung möglich.“

Nach den Lerneinheiten im Klassenraum werden Aktionen zum Spielen angeboten. Quelle: Jasmin Friedberg

Schüler werden von Studenten betreut

Die drei Schüler sind an diesem Tag die einzigen Teilnehmer an der Sommerschule. Betreut werden sie von jeweils einem Studenten. Er hilft weiter, wenn sie mit den Aufgaben nicht zurechtkommen und gestaltet das Programm. Denn neben Mathe, Deutsch und Englisch soll das Lernen in den Ferien auch ein wenig Spaß machen. „Deshalb bieten wir zusätzlich Aktionen an“, sagt Friedberg. „Wir haben schon eine Wasserschlacht gemacht, waren Eis essen und haben Wikingerschach gespielt.“

Die Aktionen seien eigentlich am besten, sagt Elia. „Meine Eltern haben mich hierher geschickt, ich hatte keine Wahl.“ Trotzdem habe er das Gefühl, dass ihm gut geholfen werde. „Wir haben zum Beispiel einen Geschichtenwettbewerb gemacht. Das hat Spaß gemacht.“ Leon kommt freiwillig in die Schule. „Ich habe in manchen Fächern Probleme, zum Beispiel in Mathe.“ Es sei gut, dass er Fragen stellen könne, wenn er etwas nicht verstanden habe, sagt er. „Das hilft.“

In den vergangenen Wochen sei Stoff vernachlässigt worden, meint Christopher Nordmeyer, der Leiter des Ganztags an der IGS. Deshalb sei die Sommerschule auch so ein wichtiges Angebot. Außerdem kämen Schüler aus allen Jahrgängen zusammen. „Wir hoffen, dass wir das Programm ausweiten können.“

Von Linda Tonn