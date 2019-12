Wackelpudding in Spritzen und Solos in der Kirche: Osterwald und Altgarbsen feiern Advent

Altgarbsen/Osterwald

Wenn die zweite Kerze brennt, verlangt es die Tradition, dass zwei Garbsener Weihnachtsmärkte ihre Gäste vorweihnachtlich einstimmen: Osterwald und Altgarbsen – beide dieser von Ehrenamtlichen und Händlern geprägten Märkte schaffen das auf ihre eigene Weise.

Winterzauber in Altgarbsen

Vom Regen ließen sich Besucher des Altgarbsener Weihnachtsmarktes nicht beirren. Lichterketten und -sterne rund um die Dorfkirche leuchteten gegen das nasskalte Wetter an. Darum standen ausgelassene Besucher mit warmen Leckereien in der Hand. Johannes Weiland, der den Markt mitorganisiert hatte, war zufrieden: „Ich zähle um die 1000 Besucher. Wegen des Wetters sind es etwas weniger als 2018, aber selbst wenn es regnet: Diejenigen, die da sind, gehen nicht“, sagte Weiland. Etwa 100 Ehrenamtliche packten am Sonntag mit an. Ihr Steckenpferd war das Essen - vor allem die Kartoffelpuffer. „Deswegen bin ich hier“, sagte Elisabeth Blume.

Großer Andrang herrschte außerdem bei Annika Schimetzek. Die Hobbyschneiderin für Taschen, Mützen und Körnerkissen ist im vergangenen Jahr noch selber über den Weihnachtsmarkt gebummelt. Das Miteinander und die bunte Vielfalt des Marktes erlebe sie als Verkäuferin nun noch viel intensiver.

Auch für Kinder ein Fest: Auf dem Weihnachtsmarkt in Altgarbsen backen Nia (10) (von links), Mika (9), Thomas (7), Sinya (10) und Noah (10) bei der Feuerwehr Garbsen leckeres Stockbrot. Quelle: Ann-Christin Weber

Der Erlös aus Standgebühren und Verkauf des Altgarbsener Marktes fließt zu je einem Drittel an die Stiftung der Gemeinde, in den Kauf eines Pavillons und an „ Brot für die Welt“.

Weihnachtliche Klänge in Osterwald

Auch in Osterwald genossen am Sonntag Hunderte den Bummel um die Kirche. Vereine und Gemeinde organisieren den Markt bereist seit 1981. In der Kirche versetzte der Kinderchor der Gemeinde die Besucher in Weihnachtsstimmung. Die zehnjährige Jette begeisterte die Zuhörer mit einem Solo zu „Herz und Verstand“. Wer sich draußen in der Kälte die Finger wärmen wollte, ging zum Heimatverein ins Zelt – immer dem Duft von Punsch hinterher.

Jedes Jahr am zweiten Advent baut sich um die Barockkirche in Osterwald und die Dorfkirche in Altgarbsen ein kleiner besinnlicher Weihnachtsmarkt auf: Für beide Orte ist es eine gut besuchte Tradition.

Anregungen für Weihnachtsgeschenke bekamen Besucher bei einem Bummel über den Makrt. Ob Weihnachtskarten, Kalender oder adventliche Geschenkverpackungen beim Stand von Kerstin Schmidt, Küchenartikel aus Holz bei Bianca Bellotto oder Plätzchen, Secondhand-Weihnachtsdekoration und -Bücher bei den Ehrenamtlichen von „Abend für Frauen“ – Ideen gab es genug.

Und während die Erwachsenen einkauften, ließen sich die Kinder beim Nikolaus eine Geschichte vorlesen, bastelten und stempelten im Bauwagen eine kleine Tasche. Der Hit aber waren handgroße Plastikspritzen mit knallbuntem Wackelpudding, den sich die Kinder reihenweise beim Stand des Paritätischen Kindergartens abholten.

Von Ann-Christin Weber