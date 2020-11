Garbsen

„Vor dem Teil-Lockdown ab Anfang November haben wir hier noch Essen ausgegeben. Jetzt mussten wir den Bereich sperren.“ Sylvia Scharninghausen geht vorbei an den Tresen, über denen in großen Lettern „Snacks“, „Salate“ und „Klassiker“ zu lesen ist. Wo sonst Essen zur Selbstbedienung steht, hängt jetzt Absperrband. Die Essensausgabe ist menschenleer. Für die Rasthöfe Nord und Süd an der A2 sind die Corona-Auflagen kein Teil-Lockdown. „Das ist, wie für die gesamte gastronomische Branche, ein kompletter Lockdown“, sagt Raststättenbetreiber Marc Münnich.

Rasthaus ist zu, Motel und Tankstellen sind geöffnet

Die Restaurants in den Raststätten Garbsen Nord und Süd, die zur Unternehmensgruppe Tank & Rast gehören, sind geschlossen. Das Motel auf der Nordseite an der Burgstraße darf hingegen geöffnet bleiben. Einchecken dürfen per Verordnung aber nur Geschäftsreisende. „Jeder Gast versichert mir schriftlich, dass er nicht privat hier ist“, erklärt Münnich. Es habe auch schon polizeiliche Kontrollen im Motel gegeben. Aber es sei bisher nichts beanstandet worden.

Damit Reisende trotzdem zu einer Mahlzeit kommen, haben die Tankstelle ihr Angebot erweitert. „Die Speisen werden in der Küche des Rasthofes Süd vorproduziert und in Nord aufgewärmt“, erklärt Münnich. Auf der südlichen Rastanlage reicht Susanne Alten derweil nicht mehr nur Kaffee und Gebäck über den Tresen der Kaffeebar. Denn die wurde kurzzeitig zur Essensausgabe umfunktioniert. Bei der Angestellten gibt es jetzt auch Schnitzel, Pommes und Currywurst zum Mitnehmen. Die Gäste essen dann entweder im Auto oder auf den Sitzbänken der Außenanlage.

Die Restaurants an den beiden Raststätten in Garbsen sind geschlossen. Trotzdem muss Betreiber Marc Münnich den Betrieb aufrecht erhalten – Impressionen von den beiden Rastplätzen.

„Die Gäste sind genervter“

Trotz der vielen Umstellungen bewahrt sich Susanne Alten das Lächeln hinter der Maske und in den Augen. Anders als andere Gastronomiemitarbeiter hat sie noch ihren Job. Der sei anstrengender geworden, sagt sie. „Aber auch das Verhalten der Gäste hat sich geändert. Wenn ich dreimal fragen muss, was der Gast haben will, weil ich ihn durch die Maske nicht verstehe, ist er schon genervt“, erzählt die Mitarbeiterin. Hinzu käme der regelmäßige Hinweis auf die Maskenpflicht an Gäste, die ohne Mund-Nasen-Schutz vor dem Tresen stehen. „Wir stehen bei dieser hohen Gästefrequenz vor einer extremen Herausforderung. Wir müssen Hygienestandards ganz streng einhalten. Das sind wir unseren Gästen und unseren Mitarbeitern schuldig“, sagt Münnich.

Und für die sind die Corona-Regeln auf den Rastanlagen omnipräsent. Direkt am Eingang der südlichen Raststätte heißt es: „Vielen Dank für Ihre Treue und Ihren Besuch“. Gleich daneben stehen das Desinfektionsmittel für die Hände und das Masken-Pflicht-Schild – für die internationalen Gäste sind die Regeln auf Englisch, Russisch und Bulgarisch nachzulesen. Im Vergleich zum ersten Lockdown im März würden die Infektionsschutzmaßnahmen aber schon viel routinierter ablaufen, sagt Münnich. Nicht zuletzt, weil die Mitarbeiter wöchentliche Schulungen bekommen, in denen sie für die Maßnahmen sensibilisiert werden.

Brummifahrer freut sich über geöffnete Duschen

Dieter Breitenbach kommt gerade aus Gütersloh aus einem Stau und fährt mit seinem tonnenschweren Lkw auf die südliche Rastanlage. Essen holt er sich in der Tankstelle nicht. „Ich habe wie viele meiner Kollegen mein eigenes Essen dabei. In der Tankstelle ist es mir zu teuer“, sagt Breitenbach. Dafür ist der Rheinländer froh, dass in Garbsen die Duschen offen sind. Beim ersten Lockdown im März habe er sich an mancher Tankstelle mit Wasser aus einem Kanister waschen müssen, sagt der Lkw-Fahrer. Sein Ziel ist Berlin.

Dieter Breitenbach musste sich schon an mancher Tankstelle mit Wasser aus einem Kanister waschen, weil die Duschen geschlossen waren. Dass das an der Raststätte in Garbsen nicht der Fall ist, findet der Kraftfahrer gut. Quelle: Ann-Christin Weber

Die kostenlose Duschmöglichkeit wird aber nicht nur von den Lkw-Fahrern dankend angenommen. „Im Amazon-Sortierzentrum sind die Duschen geschlossen. Die Mitarbeiter kommen dafür zu uns“, berichtet Betriebsleiter Harun Memli. Die Amazon-Niederlassung liegt etwas über einen Kilometer vom nördlichen Rasthof entfernt.

Kontakt zu den Kollegen fehlt

Gerade im dauerhaft geöffneten Sanitärbereich gelten besonders strenge Hygieneauflagen. Duschen müssen nach jedem Benutzen desinfiziert werden. Der Rhythmus der Toilettenreinigung richtet sich nicht mehr nach festen Zeitintervallen. Er folgt dem Takt der Benutzer. „Aber alles kein Grund sich zu beklagen“, meint Reinigungskraft Sonja Kotova und zuckt mit den Schultern, „das gehört zur Arbeit dazu.“ Ihr fehlt nur der Kontakt zu ihrer Kollegin. Die Betriebsleiter planen die Dienstpläne momentan so, dass sich die einzelnen Schichten nicht begegnen. So muss bei einem Corona-Infektionsfall nicht das ganze Team ausgetauscht werden, sondern nur die jeweilige Schicht.

Die Betriebsleiter Harun Memli (links) und Sylvia Scharninghausen (rechts) übergeben Reinigungskraft Sonja Kotova eine Schachtel Pralinen für ihre Arbeit. Quelle: Ann-Christin Weber

„Wir können nicht planen, nur reagieren“

„Ein Corona-Verdachtsfall im persönlichen Umfeld reicht aus, und ich muss den ganzen Dienstplan umplanen“, sagt Münnich. Mindestens genauso „nervig“ seien für ihn die ständigen Änderungen in den Corona-Verordnungen. Er könne nichts planen, nur noch reagieren. Besonders gespannt wartet der Rasthofchef auf Bestimmungen, die das Weihnachtsfest betreffen. Dank der Unterstützung von Tank & Rast kommt Münnich zwar noch finanziell über die Runden. Doch wenn sich an Weihnachten die Familien nicht gegenseitig besuchen können, fallen den Rasthöfen wichtige Einnahmen weg. Allein wegen der abgesagten Klassenfahrten und Busreisen gäbe es viel weniger Privatgäste.

Münnich wünscht sich für die Zukunft vor allem eines: mehr Anerkennung für die Arbeit der Raststätten. „Wir an der Autobahn sind dafür zuständig, dass der Verkehr in Deutschland weiter rollt. Wir versorgen die Reisenden und die Kraftfahrer und sind rund um die Uhr für sie da“, sagt Münnich. Er hätte gehofft, dass während des ersten Lockdowns nicht nur für die Mitarbeiter in den Supermärkten, sondern auch für jene in den Raststätten geklatscht worden wäre.

Das ist das Unternehmen Tank & Rast Serways und Sanifair, Gusticus und Essbar – keine unbekannten Marken für Menschen, die viel auf deutschen Autobahnen unterwegs sind. Aber Tank & Rast ist an keiner Anlage wirklich sichtbar. Tank & Rast ist der Name der Firmengruppe, die die Läden an 365 Tagen rund um die Uhr offen hält. 360 Tankstellen, rund 400 Raststätten mit etwa 50 Hotels gehören zum Portfolio. Tank & Rast hat seinen Hauptsitz mit rund 400 Mitarbeitern in Bonn. Die Franchisepartner wie Marc Münnich beschäftigen bundesweit rund 12.000 Menschen. Die heutige Unternehmensgruppe ist in der Hand mehrerer Investoren. Sie ist 1994 aus der bundeseigenen Gesellschaft für Nebenbetriebe und der Ostdeutschen Autobahntankstellengesellschaft hervorgegangen und ist seit 1998 privatisiert. Tank & Rast hat die Verpflichtung, das Tankstellennetz als Teil der öffentlichen Infrastruktur in Betrieb zu halten. Wie in der ersten Coronaphase ab März sind die Restaurants in den Rasthöfen bundesweit geschlossen. Dafür wird das Sortiment der Tankstellen in Sachen Essen und Trinken vergrößert. Sanitäreinrichtungen müssen, außer an Kleinstraststätten, geöffnet sein. Die Duschanlagen für die Fernfahrer bleiben, wo vorhanden, in Betrieb. Für alle Einrichtungen gelten erhöhte Reinigungsvorschriften. Duschen zum Beispiel werden nach jeder Benutzung desinfiziert, Toiletten abgestimmt auf die Kundenfrequenz, nicht nach Zeitintervallen. Eigens für die Fernfahrer ist die kostenlose Brummi-Hotline (0800) 9555777 eingerichtet, falls die Trucker irgendwo Probleme auf einer Rastanlage haben sollten. „Unsere Franchisepartner stehen mit dem Rücken an der Wand und leisten derzeit Außerordentliches“, sagt Tank & Rast-Sprecher Dietmar Thomas. /lz

Von Ann-Christin Weber