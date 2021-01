Berenbostel

Die Polizei in Garbsen ermittelt in mehreren Fällen von Sachbeschädigung in der Silvesternacht in Berenbostel. Am Donnerstag gegen 21.30 Uhr wurde zunächst eine Bushaltestelle an der Osterwalder Straße beschädigt. Unbekannte zerstörten zwei Scheiben.

Kurz nach dem Jahreswechsel erhielten die Beamten von Zeugen Hinweise auf randalierende Personen an der Liebermannstraße. Dabei wurde an einem Auto der Lack zerkratzt und der Außenspiegel abgetreten, an einem anderen das Rücklicht eingeschlagen. Außerdem wurde ein Kleinkraftrad umgetreten. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 2000 Euro. Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer, sie sind 18 und 19 Jahre alt. Sie wurden aufgrund der Schilderungen von Zeugen in der Nähe überprüft. Ob sie für die Taten verantwortlich sind, ist noch unklar.

Weitere Zeugen melden sich bei der Polizei in Garbsen unter Telefon (0 51 31) 7 01 45 15.

Von Gerko Naumann