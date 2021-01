Seelze

Der Rat der Stadt kommt am Donnerstag, 28. Januar, zur nächsten Sitzung zusammen – aufgrund der Kontaktbeschränkungen allerdings virtuell. Um 19.30 Uhr tagen die Ratsmitglieder per Videokonferenz. Bürger sind von der Sitzung allerdings nicht ausgeschlossen: Sie können ihre Fragen vorab an die Stadtverwaltung schicken. Zudem können sie sich für eine Teilnahme anmelden.

„Die Stadt Seelze hat mit den Ratsfraktionen vereinbart, dass der Rat und alle seine Gremien aufgrund der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und des aktuellen Infektionsgeschehens bis auf Weiteres in Form von Onlinesitzungen tagen werden“, teilt Stadtsprecher Carsten Fricke mit. Dieses Vorgehen sei ausdrücklich durch den Gesetzgeber zugelassen.

Bürger können sich per E-Mail anmelden

Anmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern nimmt die Stadt Seelze per E-Mail an KO-Stelle@stadt-seelze.de entgegen. Als Rückmeldung erhalten sie rechtzeitig vor der Sitzung die entsprechenden Zugangsdaten. Die Stadt Seelze behält sich auch aufgrund der technischen Gegebenheiten allerdings eine Begrenzung der Zahl der teilnehmenden Zuschauerinnen und Zuschauer vor.

Auf gleichem Weg werden Fragen an die Verwaltung und an die Ratsmitglieder entgegengenommen. Bürgerinnen und Bürger können sie per E-Mail schicken, sie werden dann zu Beginn der Sitzung in der Einwohnerfragestunde thematisiert und möglichst direkt beantwortet.

Erste Erfahrungen mit der Onlinesitzung hat die Stadt bereits in der vorigen Woche gesammelt und zwar bei Sitzungen der Ausschüsse Bildung und Freizeit ( ABF) sowie Bau und Umwelt (ABU). Auch der Ausschuss für Zentrale Dienste (AZD) am Dienstag, 19. Januar, der Ausschuss für Ordnung und soziale Dienste (AOS) am Mittwoch, 20. Januar, fanden digital statt. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses werden unmittelbar vor der Ratssitzung ebenfalls über das Internet zusammenkommen.

Von Linda Tonn