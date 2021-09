Seelze

Die Corona-Pandemie hat auch die Bürgermeisterkandidaten in Seelze zu einem etwas anderen Wahlkampf gezwungen. Denn große Veranstaltungen wie Feste oder auch Versammlungen, auf denen sich Alexander Masthoff (SPD) und Gerold Papsch (CDU) hätten präsentieren und beim Publikum Sympathiepunkte sammeln können, hat es nicht gegeben. So blieb nur der Besuch von Einrichtungen, Firmen und Wochenmärkten sowie das Klingeln an den Wohnungstüren der potenziellen Wählerinnen und Wähler.

Beim HAZ/NP-Wahlforum schneiden beide gut ab

Noch beim HAZ/NP-Wahlforum im Juli hatten beide Kandidaten einen guten Eindruck gemacht, die Beobachter konnten keinen klaren Favoriten ausmachen. Mal lag in ihrer Bewertung Papsch und mal Masthoff vorn. Diese Einschätzung änderte sich in den folgenden Wochen kaum, viele Beobachter sahen ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Kandidaten. Die beiden Bewerber wiederum waren in der Schlussphase mit ihrem Wahlkampf zufrieden.

SPD ist in Seelze stark

Dass Masthoff sich so deutlich von Papsch absetzen konnte, hat mehrere Gründe. Ein Vorteil für den Sozialdemokraten war, dass seine Partei in der Obentrautstadt stark ist und in der Vergangenheit stets die stärkste Ratsfraktion stellen konnte. Auch bei dieser Kommunalwahl liegt die SPD vor der CDU, auch wenn der Vorsprung etwas abgeschmolzen ist. Dazu kommt ein politischer Bundestrend, der die SPD im Aufwind sieht – wogegen die CDU in der Wählergunst offenbar deutlich gesunken ist.

Sozialdemokraten treten geschlossener auf

Der dritte Pluspunkt für Masthoff ist die Unterstützung seiner Parteifreunde. Während Papsch oft allein unterwegs war, hatte Masthoff meist Begleiter um sich geschart. Und er stellte sich mit dem Sonnenschirm und einem kleinen Trupp von Getreuen an die Straße. Zwar strömten zu den Wahlständen nicht die Massen, aber die Aktion wurde von Pasanten, Rad- und Autofahrern sehr wohl wahrgenommen. Dazu kommt, dass Masthoff in den vergangenen Jahren als Kommunalpolitiker deutlich gereift ist und sich bürgernah als der „Seelzer von nebenan“ in Szene gesetzt hat.

Papsch punktet bei Ratswahl

Für Masthoff und Papsch hat die Wahl noch eine kuriose Überraschung bereit gehalten. Denn nach dem vorläufigen Endergebnis hat Papsch bei der Ratswahl fast 500 Stimmen mehr als Masthoff geholt – 4407 zu 3944.

Von Thomas Tschörner