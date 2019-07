Lohnde/Seelze

Im Alter von 61 Jahren ist Holger Denzler in der vergangenen Woche gestorben. Der Lohnder gehörte seit November 2001 dem Ortsrat Lohnde an und war zudem Mitglied diverser Fachausschüsse des Rates. Außerdem war er von 2008 bis 2017 Vorsitzender des TuS Seelze, bei dem er in den vergangenen beiden Jahren das...