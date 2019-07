Lathwehren

Die Veranstalter des Musikfestival Seelze (MuSe) haben erneut ein Händchen für außergewöhnliche Kulissen bewiesen: Beim dritten Konzert spielten die Klazz Brothers vor der malerischen Kulisse des Ritterguts Dunau in Lathwehren. Trotz Temperaturen von deutlich mehr als 30 Grad kamen mehr als 100 Zuhörer. Sie konnten inmitten von blühenden Rosen Platz nehmen und Melodien von Mozart, Bach und Schumann in ungewöhnlichem Stil lauschen.

Klassik trifft auf Jazz

Umgeben von den Pflanzen des Parks brachten die drei Musiker der Klazz Brothers die Kompositionen der Klassik mit Elementen aus Jazz, Funk und Samba zusammen. Bei jedem Stück zeigte das Trio an Kontrabass, Schlagzeug und Flügel, wie viel Groove in den Werken klassischer Komponisten stecken kann. „Wenn man die Stücke kennt und schon einmal gespielt hat, ist es, spannend sie in dieser Form zu hören“, sagte Ronja Kliem aus Berlin. Stücke von Mozart und Beethoven ließen die drei Musiker passend zu den heißen Temperaturen mit kubanischen Musikelementen verschmelzen.

Die kubanische Hitze schien an diesem Tag dabei gar nicht so fern. Während sich das Publikum in den Schatten der Rotbuche des Gutshofs zurückzog, mussten die Musiker immer wieder ihre aufgeheizten Instrumente nachstimmen. „Das Rittergut ist eine traumhafte Kulisse. Trotzdem könnte es heute kühler sein“, sagte Kilian Forster, die den Kontrabass spielte. Ihre Leichtigkeit verloren die Musiker angesichts der Hitze allerdings nicht. Bei der Zugabe, einem Jazz-Hit von George Gershwin, animierte Schlagzeuger Tim Hahn die Zuhörer ihn mit Streichholzschachteln, die vorher in der Pause verteilt worden waren, rhythmisch zu unterstützen. Hahn gab den Takt vor und das Publikum stimmte mit rhythmischem Schütteln der Streichholzschachtel ein.

Ein Konzert zu Ehren von Jobst von Alten

Am Ende dürfte den Besuchern neben dem Klazz (Klassik und Jazz) auch der besondere Charme des Ritterguts in Erinnerung bleiben. „Ich habe mich gefühlt wie in einem englischen Herrenhaus“, sagt Besucherin Kliem. Für das Musikfestival war es das erste Konzert auf dem Rittergut Dunau. Schon viele Jahre zuvor hatte Organisator Christoph Slaby mit Jobst von Alten, dem ehemaligen Besitzer des Guts, darüber gesprochen, ein Konzert auf dem Gut zu veranstalten. „Er hatte wegen des alten Baumbestands Bedenken, dass den Besuchern etwas passiert. Der Bestand musste nach und nach ausgebessert werden“, sagt Slaby. Jobst von Alten, der ein großer Unterstützer der MuSe war, ist 2018 gestorben. „Dieses Konzert wäre in seinem Sinne gewesen. Er liebte Jazzmusik“, sagte seine Ehefrau Viktoria von Alten, „Herr Slaby hat das ihm zu Ehren gemacht.“ Am Tag des Konzerts wäre Jobst von Alten 90 Jahre alt geworden.

