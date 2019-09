Berenbostel

Nächtlicher Großeinsatz für 50 Feuerwehrleute aus Garbsen: Gegen 2.30 Uhr am Donnerstag ist bei einem Unternehmen an der Dieselstraße in Berenbostel Schwefelsäure ausgelaufen. Offenbar war der Kanister bei Ladearbeiten beschädigt worden, sagt Stefan Müller, Sprecher der Feuerwehren in Garbsen.

Experten für Gefahrgut angefordert

Zunächst wurden die Feuerwehr Stelingen sowie Experten für Gefahrgut und der Einsatzleitwagen der Stadtfeuerwehr alarmiert. Später kamen noch Ehrenamtliche aus Berenbostel, Garbsen, Osterwald Unterende und Schloß Ricklingen hinzu sowie der Messwagen der Feuerwehr Neustadt. Zudem wurde der Rettungsdienst angefordert, weil nicht klar war, ob es Verletzte gab. An der Einsatzstelle begaben sich Helfer mit Chemikalienschutzanzügen in die Halle. Zudem wurde außerhalb des Gebäudes ein Platz zur Dekontamination aufgebaut – also der Beseitigung des giftigen Stoffes.

Nachbarn bringen Frühstück vorbei

In der Halle fanden die Feuerwehrleute einen 25-Liter-Behälter mit Schwefelsäure, aus dem Flüssigkeit austrat. Sie sicherten ihn und streuten die ausgelaufene Säure mit Bindemitteln ab. Die Halle wurde anschließend gelüftet. Für die letzten Helfer war der Einsatz gegen 6 Uhr beendet. Zum Abschluss gab es für die Einsatzkräfte noch eine nette Geste, berichtet Müller: „Die Mitarbeiter eines benachbarten Catering-Unternehmens haben unsere Leute mit einem Frühstück versorgt.“

Das konnten die Ehrenamtlichen auch gut gebrauchen – für viele ging es direkt vom Einsatzort weiter an den eigentlichen Arbeitsplatz.

Von Gerko Naumann