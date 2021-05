Garbsen

Es gibt junge Menschen in Garbsen, die schulisch glänzen und daneben eine ausgesprochen soziale Ader haben. Der Freundeskreis Garbsen ehrt solche Jugendlichen jährlich mit dem Schülerpreis. Am Donnerstagabend standen Justin Kasten, Zoi Horn, Hamid Harrak, Kassandra Staepel, Franka Szagun, Amina Smajlovic und Zozan Kaldirici im Mittelpunkt einer kleinen, feinen Zeremonie im Rathaus.

Ehrung ohne Musik und Gäste, aber online

Die Zeremonie Schülerpreis beginnt Monate vor der Preisverleihung. Der Freundeskreis bittet die weiterführenden Schulen um die Nominierung preiswürdiger Schülerinnen und Schüler in den Abschlussklassen. Im besten Fall steht aus jeder Schule ein Mädchen oder Junge auf der Bühne. In diesem Jahr fehlte die Visitenkarte des Johannes-Kepler-Gymnasiums. Den Schülerpreis gibt es seit 2001. Professor Roland Scharf war am Donnerstag der Laudator der 18. Preisverleihung. Wer sich angemeldet hatte, konnte die Ehrung online über eine Konferenzplattform verfolgen. Davon machten vor allem Freunde und Familien der Geehrten Gebrauch.

Exponierte Vertreter

Alle sieben Jugendlichen sind Vertreter einer „betrogenen“ Generation: keine Musik, kein Bankett, kein Publikum bei der Preisverleihung und am Ende ihres Abschlussjahres auch ohne Ball und Fete. Dafür haben viele von ihnen in der Corona-Zeit ihre Qualitäten eingesetzt, Initiativen entwickelt und geholfen, die Schulgemeinschaft zusammenzuhalten. „Sie alle sind auf dem richtigen Weg. Sie werden ihre Zukunft meistern, das kann ich ihnen heute schon versprechen“, sagte Scharf. Bürgermeister Christian Grahl dankte den Jugendlichen für ihr Engagement. Die Welt stehe vor nie dagewesenen Herausforderungen. „Man kann gesellschaftliche Probleme nur lösen, wenn man die Menschen versteht. Wenn sie ihr soziales Engagement fortsetzen, werden sie das immer besser können. Sie sind exponierte Vertreter ihrer Gesellschaften“, sagte Grahl.

Jeder der sieben Preise ist mit 500 Euro dotiert. Die Jugendlichen erhalten das Geld gegen den Nachweis, etwas Sinnhaftes damit zu bezahlen – sei es den Führerschein, einen Computer, eine Qualifizierung oder den Unterhalt während eines Praktikums. Dies sind die Preisträger 2021.

Hamid Harrak

Neues Ziel heißt Abitur: Hamid Harrak. Quelle: Markus Holz

Hamid Harrak kam vor gut zwei Jahren fast ohne Deutschkenntnisse aus Syrien über die Türkei nach Deutschland. Heute spricht der 18-Jährige fließend Deutsch, beendet die Hauptschule Nikolaus Kopernikus mit dem erweiterten Realschulabschluss und hat das Abitur an der IGS als Ziel. Harraks Willen und sein Fleiß beeindruckten die Jury, zumal er daneben auch noch als Rapper unterwegs ist und sich im Freizeitheim am Planetenring engagiert. Sein Preisgeld braucht er für den Führerschein.

Zoi Horn und Kassandra Staepel

Klimaverbesserer am GSG: Zoi Horn (links) und Kassandra Staepel. Quelle: Markus Holz

Zoi Horn und Kassandra Staepel haben sich am Geschwister-Scholl-Gymnasium viele Jahre in der Schülervertretung engagiert, beide waren Klassensprecherinnen. Während der Corona-Zeit nutzten sie die Onlinemöglichkeiten, um mit den Schülern in Kontakt zu bleiben. Sie waren die Initiatoren des Schneemannwettbewerbes, der weit über das GSG Kreise zog. Zoi Horn war außerdem in der Schul-AG „gesund leben lernen“ engagiert und hat geholfen, die Klimakonferenz am GSG ins Leben zu rufen. Kassandra Staepel gehört unter anderen zu den Erfindern des Schülerweihnachtskalenders. Beide gelten durch ihr Wesen und ihr Engagement als „Klimaverbesserer“ am GSG.

Zozan Kaldirici

Empathie und beste Arbeitsmoral: Zozan Kaldirici. Quelle: Markus Holz

Zozan Kaldirici von der Oberschule Berenbostel ließ sich mehrere Jahre als Klassensprecherin in die Pflicht nehmen. Ihre Kür war ein Praktikum in einem Pflegeheim 2020. Die Mitarbeiter dort attestierten ihr Empathie, Engagement, beste Arbeitsmoral und Zuverlässigkeit. Zozan Kaldirici wird wie Hamid Harrak die Schullaufbahn mit dem Ziel Abitur fortsetzen, um später als Ergotherapeutin arbeiten zu können – oder in der Pflege.

Justin Kasten

Auf der Überholspur: Justin Kasten. Quelle: Markus Holz

Justin Kasten hat lernen müssen, sich an der IGS auf den Hosenboden zu setzen. Noten waren nicht immer die besten, bis er verstanden hatte, welche Türen ihm ein ordentlicher Abschluss öffnet. Nach der Ehrenrunde in Jahrgang zehn wird er sein Ziel Realschulabschluss voraussichtlich mit dem Zusatz „erweitert“ erreichen. Justin Kasten gehört zu den Säulen des Schulsanitätsdienstes an der IGS, hat den Grundlehrgang für Rettungssanitäter absolviert und gehört zum 14. Einsatzzug der Johanniter Wunstorf-Steinhuder Meer.

Amina Smajlovic

Führungspersönlichkeit: Amina Smajlovic. Quelle: Markus Holz

Amina Smajlovic bringt ein entwaffnendes Lächeln mit, egal wo sie auftritt. Vielleicht hat das dazu beigetragen, dass die Berenbosteler Oberschulschülerin oft bei persönlichen Problemen ihrer Mitschüler weiterhelfen konnte. Sie ist eine Führungspersönlichkeit, hat jahrelang die Schülerfirma „Go“ organisiert und mit ihren Qualitäten bei mehreren Praktika im Projekt „SMS – Sozial macht stark“ überzeugt, unter anderem bei der Tafel.

Franka Szagun

Kennt Verantwortung: Franka Szagun. Quelle: Markus Holz

Franka Szagun könnte das Abitur nach Einschätzung der IGS jetzt als Jahrgangsbeste abschließen. Ihre Noten hat die 19-Jährige noch nicht, aber ein gutes Gefühl. Sie gehört seit drei Jahren zum Schülerrat. Die Hälfte ihres Lebens ist sie beim Varietéverein Träumer, Tänzer und Artisten (TTA) engagiert, organisiert die jährliche Gala und trainiert Anfänger. Bei Schwarz-Weiß Garbsen ist sie Co-Kapitänin ihrer Volleyballmannschaft, im Reitverein St. Georg voltigiert sie. Den Schülerpreis kannte sie nicht, sagt die 19-Jährige. Filmregisseurin ist ihr Traumberuf. Für die Aufnahme an einer Hochschule muss sie Arbeiten vorweisen, die finanziert werden wollen. Dafür wird sie ihr Preisgeld investieren.

Von Markus Holz