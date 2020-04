Schaden in der Kanalisation: Mühlenbergsweg ist gesperrt

Altgarbsen

Wegen eines Schadens in der Kanalisation ist am Mühlenbergsweg in Altgarbsen derzeit an der Kreuzung mit der Vulmahnstraße und der Bergstraße kein Durchkommen mehr. Wie die Stadt mitteilte, war das Problem am Donnerstag plötzlich aufgetreten. „In einem Schmutzwasserkanal gibt es lokal eine kleine Schadstelle“, sagt Stadtsprecher Benjamin Irvin. Die Stadtentwässerung sei dabei, den Schaden zu beheben. Dafür müssen andere Rohre umgeleitet werden, weswegen die Straße großflächiger aufgerissen werden muss.

Eine Zufahrt zur Bergstraße ist auch während der Arbeiten möglich. Quelle: Linda Tonn

Der Mühlenbergsweg ist derzeit im Kreuzungsbereich großflächig abgesperrt. Autofahrer werden über die angrenzenden Straßen umgeleitet. Die Vollsperrung ist rechtzeitig ausgeschildert. Eine Zufahrt für Anlieger der Bergstraße ist während der Arbeiten möglich. „Wir gehen davon aus, dass der Schaden innerhalb einer Woche behoben wird“, so Irvin. Möglicherweise würde die Sperrung aber auch schon früher aufgehoben.

Von Linda Tonn