Auf der Horst

Unter dem Namen Duology treten Sängerin Oxana Voytenko und Pianist Boris Netsvetaev am Freitag, 9. Oktober, gemeinsam in der Aula des Schulzentrums am Planetenring auf. Beide kommen auf Einladung des Jazzclubs Garbsen. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Der Einlass startet um 19.15 Uhr.

Die ausgebildete Sängerin ist dafür bekannt, musikalische und kulturelle Grenzen aufzulösen. „Ihre Eigenkompositionen überzeugen mit Spielfreude, Dynamik und akustisch-geprägtem Sound“, sagt Bodo Schmidt, der Vorsitzende des Jazzclubs Garbsen. Im Frühjahr 2016 begeisterte die Sängerin ihr Publikum bereits in der Reihe „Das Kleine Jazzkonzert“ des Garbsener Jazzclubs, im Jahr 2017 bei einem Auftritt im Gasthaus Reddert.

Anzeige

Studium an Hochschule in Hannover

Voytenko studierte Jazzgesang und Komposition bei Romy Camerun an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Die Künstlerin ist Stipendiatin des renommierten Berklee College of Music in Boston im amerikanischen Massachusetts. 2011 gründete sie das Oxana-Voytenko-Jazzquartett, für das sie selbst schreibt und moderne Kompositionen arrangiert.

Pianist Netsvetaev studierte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Hamburg bei Dieter Glawischnig und Wolfgang Schlüter. Er gehörte seit 2000 zur Band von Steve Reid, mit der er drei Alben einspielte und international tourte. Mit seiner Band Impact trat er 2001 auch im Fernsehen auf. 2002 gründete er mit Philipp Steen und Kai Bussenius das Hammer Klavier Trio, mit dem er zwei Alben vorgelegt hat. Weiter ist er Mitglied des Quartetts von Wolfgang Schlüter und trat mit Keith Copeland, John Marshall, Herb Geller, Lew Soloff, Franco Ambrosetti, Billy Harper, Howard Johnson, Danny Gottlieb und Monty Waters auf.

Info: Karten für das Konzert kosten 20, ermäßigt 15 Euro. Reservierungen sind möglich unter Telefon (0177) 9601273, im Internet auf www.jazzclub-garbsen.de und – soweit verfügbar – an der Abendkasse. Der Jazzclub Garbsen hat für seine Veranstaltungen ein umfassendes Corona-Hygienekonzept erstellt. Wegen der Abstandsregeln gibt es Tische mit maximal vier Plätzen, auf Wunsch auch einzelne Stühle. Auch bei der Bewirtung mit Getränken und Snacks werden die Regeln eingehalten.

Von Linda Tonn