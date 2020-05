SPD Garbsen unterstützt die Tafel mit Spenden

Auf der Horst

Um die Ausgabe der Tafel in Garbsen in der aktuellen Situation zu unterstützen, hat die SPD Garbsen einen höheren dreistelligen Betrag an Leiter Klaus Betram übergeben. Die Einrichtung ist trotz Einschränkungen durch die Corona-Pandemie geöffnet, hat aber Schwierigkeiten, die Kunden mit ausreichend Lebensmitteln zu versorgen. Deshalb hatte Betram zu Spenden – sowohl Geld als auch Lebensmittel – aufgerufen.

„Gerade im Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist davon auszugehen, dass mehr Kunden die Hilfe der Tafel in Anspruch nehmen müssen“, sagte der Landtagsabgeordnete Rüdiger Kauroff. „Deshalb war es uns ein Bedürfnis, die Tafel in Garbsen mit diesem Geldbetrag zu unterstützen, um ausreichend Nahrungsmittel zur Ausgabe parat zu haben.“

Anzeige

Ausgabe mit Abstand und Hygieneregeln

Am Ostersonnabend hatte die Tafel zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder geöffnet. 558 gefüllte Taschen konnten die Mitarbeiter an die Kunden überreichen. Am 2. Mai wurde eine zweite Sonderausgabe angeboten – jeweils mit besonderen Hygiene- und Abstandsregeln.

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn