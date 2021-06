Garbsen

Neue Zeiten, neue Wahlkampfformate: Der SPD-Bürgermeisterkandidat Claudio Provenzano hatte für Donnerstagabend zu einer telefonischen Bürgerversammlung eingeladen, ähnlich einer Fragestunde, nur mit Publikum, also fast wie Radio. Es war eine Premiere mit Startproblemen.

Hunderte Teilnehmer gleichzeitig, jeder kann Fragen stellen, alles ohne Kamera und Internet hatte der Konferenzdienstleister versprochen. Wer angemeldet war und um 18 Uhr keinen Anruf erhielt, musste sich einwählen und hörte mehrfach die freundliche Begrüßung vom Band, bevor er in der Runde war. Die Berenbostelerin Isabel Rother moderierte die Runde. Wer eine Frage loswerden wollte, drückte zu Hause die Neun, landete bei einem Team im Hintergrund und wurde zum passenden Moment durchgeschaltet. Sonst war von den Zuhörern nichts zu hören. Vom Team um Provenzano allerdings zeitweise auch nicht.

Was stört in der Leitung?

Unangenehmes Knarren und Tonausfälle störten die Runde. Die Übertragungsqualität war mäßig, die Stimme von Rother klang schrill, manche Frage und Antwort musste wiederholt werden. Einmal brach die Übertragung ganz zusammen. Wer das Ganze zeitgleich am Telefon und im Livestream bei Facebook verfolgte, hatte eine Bildverzögerung von gut 20 Sekunden. Was genau gestört hat, weiß das Team noch nicht. Provenzano ließ sich jedenfalls nicht aus der Ruhe bringen.

Format für Menschen ohne Internet

Digitalisierung besonders an den Schulen war Schwerpunktthema in diesem ersten Aufschlag. Mangel an sozialem Wohnraum und bessere Busanbindung der Ortsteile kamen ebenfalls zur Sprache. In den geplanten 60 Minuten brachte Rother sieben Fragesteller unter. Provenzano, SPD-Chef Rüdiger Kauroff, der Bildungsexperte Wilfried Aick und der IT-Kenner Jörg Obermann nahmen sich die angemessene Zeit für ihre Antworten. Für kurze Zeit war auch SPD-Regionspräsidentschaftskandidat Steffen Krach zugeschaltet.

Die SPD wertet die Erfahrungen jetzt aus und will weitere Runden anbieten. Provenzano hat versprochen, alle unbeantworteten Fragen aufzugreifen; zehn Fragen blieben am Ende übrig. Angemeldet waren knapp 300 Zuhörer. „Es ist ein Format für Menschen, die nicht auf digitalen Kanälen unterwegs sind“, sagte Provenzano am Freitag.

Von Markus Holz