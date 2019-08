Schloß Ricklingen

Das Ruhewald-Projekt der Garbsener Humanisten (HVD) rückt in greifbare Nähe. Am Dienstag, 27. August, diskutieren die Politiker des Ortsrates Horst über die Details des Bebauungsplans. Beginn ist um 20 Uhr im Restaurant Mykonos an der Otternhägener Straße 2. „Wenn alles glatt läuft, kann der Rat im Dezemb...