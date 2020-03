Regiobuslinie 431: Ortsrat Garbsen fordert erneutes Prüfen der Route

Altgarbsen

Die Proteste von Anwohnern des Mühlenbergswegs gegen die Verlegung der Regiobuslinie 431 finden Gehör beim Ortsrat Garbsen. Die Politiker haben die Stadtverwaltung in einem Dringlichkeitsantrag aufgefordert, die Regionsverwaltung darum zu bitten, die Änderung der Route nochmals zu überprüfen.

Ihre Begründung: „Die Änderung des Fahrweges der Buslinie nimmt vielen Anwohnern in Altgarbsen – insbesondere Senioren sowie Bewohnern ohne Auto – die Möglichkeit, von Altgarbsen nach Havelse zu gelangen“, schreibt der Ortsrat. „Der Antrag ist einstimmig beschlossen worden“, sagt die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Karin Kuhn. „Unterschrieben haben Vertreter aller Fraktionen.“

Nach einer Wirtschaftlichkeitsprüfung hatte das Unternehmen Regiobus zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember mehrere Linien in der Region Hannover verschlankt und wegen mangelnder Fahrgastzahlen teilweise gestrichen oder verlegt. Das betrifft auch die Buslinie 431 und deren Anwohner. Vor allem ältere Menschen fühlen sich abgehängt.

Verwaist: Die Bushaltestelle am Sperrtor in Altgarbsen wird seit Mitte Dezember 2019 nicht mehr angefahren - wie auch die am Mühlenbergsweg und an der Vulmahnstraße.

Anwohner erwägen Unterschriftensammlung

Anwohner des Mühlenbergsweg hatten sich mit ihrem Protest an die Stadtverwaltung, den Ortsrat und die Region gewandt. Zu ihnen zählen Brigitte Meinecke und ihre Nachbarin Adelgunde Seidel. „Für uns ist mit der Verlegung der Route die Verbindung nach Havelse und Seelze und auch zur Stadtbahn gekappt“, kritisiert Meinecke. „Und damit geht uns ein großes Stück Selbstständigkeit verloren.“

Alle redeten von der Verkehrswende, so Seidel. „Doch was sollen Menschen machen, die altersbedingt nicht mehr Fahrrad fahren können und für die der Weg zu öffentlichen Verkehrsmitteln nun noch erschwert wird?“, fragt sie in ihrem Brief an den Regionsabgeordneten Eberhard Wicke.

Sollte keine Korrektur der Buslinie oder wenigstens ein Kompromiss möglich sein, wollen die Anwohner eine Unterschriftenaktion starten. „Ob für Einkäufe oder Arztbesuche: Wenn ich meine Nachbarn nicht hätte, die mich dabei unterstützten, wäre ich derzeit aufgeschmissen“, sagt Meinecke.

