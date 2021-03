Garbsen

Seit Januar war es ein Gerücht, jetzt ist es offiziell: Der Real-Markt in Garbsen wird Kaufland. Seit Donnerstag hat Real die Schließung zum 30. April plakatiert. Kaufland öffnet am 5. Mai.

Nordwest-Zentrum ohne Real? Das hat es in der langen Geschichte von Garbsens erstem Einkaufszentrum noch nicht gegeben. Nach der Entscheidung der Metro-Gruppe, die Real-Märkte zu schließen oder zu verkaufen, war die Entscheidung über den Standort Garbsen nur eine Frage der Zeit. Schließung oder Übernahme? Übernahme – Kaufland übernimmt die Fläche zum 1. Mai.

Kaufland beschäftigt Belegschaft weiter

Kaufland wird alle Mitarbeiter übernehmen. Das hat die Presseabteilung der Kette am Freitag bestätigt. Es werde alles im gesetzlichen Rahmen eines Betriebsüberganges geregelt. „Die Mitarbeiter sind sehr erfahren, das ist wichtiges Kapital für uns“, sagte Pressesprecherin Andrea Kübler.

Kein Ausverkauf bei Real

Organisatorisch geht der Übergang in etwa so: Kunden werden bis Ladenschluss am Freitag, 30. April, einkaufen können. Real macht Rabattaktionen, aber weder eine Lagerräumung noch einen Ausverkauf. „Das Sortiment wird bis zum letzten Tag so bestückt sein, dass Kunden ihren Wocheneinkauf erledigen können“, sagte Real-Sprecher Frank Grüneisen. Danach ist das Geschäft geschlossen bis Mittwoch, 5. Mai. Die beiden Tage 3. und 4. Mai braucht Kaufland, um sich einzurichten.

Kunden reagierten am Freitag gelassen auf den Wechsel. „Real oder Kaufland – mir ist das gleich“, sagt ein Kunde stellvertretend für viele, „ob der Laden gut ist, hängt letztlich immer vom Marktleiter ab, weniger von der Marke.“

Von Markus Holz