Psychiater Thorsten Sueße liest aus neuem Krimi

Berenbostel

Er ist Mediziner und Autor, seine Leidenschaft ist das Schreiben von Krimis. Thorsten Sueße, Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes der Region Hannover, ist am Sonnabend, 21. März, auf Einladung des Vereins Hab Mut – Zeig Gesicht zu Gast in den Räumen der Tagesstätte Balance im Werner-Baesmann-Park.

Sueße, der aus Hemmingen stammt und Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatische Medizin ist, liest aus seinem neuesten und mittlerweile vierten Krimi „ Hannover sehen und sterben“. Beginn ist um 19.30 Uhr am Birkenweg 80–82, Einlass ist um 18.15 Uhr.

Zum Inhalt: Die Hauptperson des Krimis, Psychiater Dr. Mark Seifert, wird in einen Mordfall verwickelt. Ein hannoverscher Bestsellerautor wurde getötet, der Täter ist unbekannt. Der 20-jährige Paul befürchtet, die Tat begangen zu haben: Er leidet an einer Persönlichkeitsstörung und hat zwei Teilidentitäten. Pikant: Kurz darauf beginnt Seifert eine Affäre mit Pauls Mutter. Und es gibt eine Serie an weiteren Morden.

Alle Romane spielen in Hannover

Der Psychiater Thorsten Sueße entdeckte vor einigen Jahren das Schreiben von Krimis für sich als Ausgleich in seiner Freizeit. Alle seine Krimis spielen in Hannover. Die Hauptfigur im Roman verfüge über einen hohen kriminalistischen Spürsinn, heißt es in der Ankündigung.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Räume von Balance für die Lesung nutzen dürfen“, sagen die Vereinsvorsitzenden von Hab Mut – Zeig Gesicht, Tina und Stefan Loth. „Das Fachwerkhaus mitten im Werner-Baesmann-Park bildet eine schöne Umgebung, die bestimmt schnell Krimi-Atmosphäre aufkommen lässt“, schreiben die Veranstalter.

Verein informiert über sich am 14. März

Der 2019 gegründete Verein hat wiederholt Lesungen zu den Themen Angst und Depressionen organisiert. Bereits am Sonnabend, 14. März, informieren die beiden Vorsitzenden über den Verein und auch die Lesung. Beginn ist um 10 Uhr in der Buchhandlung Böhnert, vormals Wulfs Bücherbörse, im Shopping Plaza.

Info: Karten kosten im Vorverkauf 9, an der Abendkasse 11 Euro. Sie sind erhältlich in der Buchhandlung Böhnert, vormals Wulf Bücherbörse, im Shopping Plaza, Havelser Straße.

Von Jutta Grätz