Berenbostel

Zur Not hätten Dieter Barsch und Bodo Schmidt vom Jazzclub Garbsen das Ganze auch alleine aufgebaut: Das erste Konzert nach der langen Corona-Pause im Jazzclub, die Uraufführung des Projektes Bernsteinmosaik mit Oxana Voytenko, zusätzlich sind beider Söhne Teil dieser Premiere. Am Ende waren es vier „Roadies“ jenseits der 60 Jahre, die alles für einen gelingenden Abend hergerichtet haben. „Bei so wenigen Leuten waren wir zu faul, alles draußen aufzubauen“, sagt Bodo Schmidt zur Begrüßung in der Aulades Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Es ist etwas Erleichtertes in Schmidts Stimme. Der Jazzclub lebt wieder.

Der Bernstein kreist

Voytenko kommt im Pailletten besetzten hellen Sommerkleid ins Rampenlicht. Der große Bernstein in ihrer Hand ist ein Stück ihrer Heimat. Sie lässt ihn durchs Publikum kreisen, schafft Verbindung mit den 61 Zuhörern, die seit gefühlten Ewigkeiten keinen Jazz mehr live gehört haben. Darum fällt das mit der Verbindung leicht. Künstler und Auditorium wollen es wieder erleben, das Flimmern, die Stimmungen, die frei fließenden Akkorde.

Quartett schafft Mosaik der Stimmungen

Komponist, Arrangeur und Pianist: Alexander Barsch. Quelle: Markus Holz

Das Projekt Bernsteinmosaik wird von Voytenko, Alexander Barsch (Piano), Herve Jeanne (Bass) und Lennart Schmidt als Reise angekündigt. Aber es ist keine Reise. Es ist ein Mosaik über das Reisen. Und Voytenko ist der Rahmen. Sie singt in ihrer Muttersprache Russisch, in Englisch und Deutsch. Sie erzählt von Begegnungen mit Jazzlegenden in New York, vom Abreisen und Ankommen, von Flucht und Heimat und von ihrem ukrainischen Vater. Das ist das authentischste und gefühlvollste Lied an diesem Abend und provoziert den ersten Bravo-Ruf der neuen Jazzsaison.

Herve Jeanne (Bass) und Lennart Schmidt (Schlagzeug). Quelle: Markus Holz

Zum Mosaik zählt auch, dass Voytenko Jazz-Standards, eigene Kompositionen und vor allem die Arrangements von Alexander Barsch nutzt. Barsch wagt es, in „Over the Rainbow“ die Akkorde so zu verschieben, dass vom Original nichts mehr übrig bleibt, außer die Gesangsmelodie für Voytenko. Ungewohnt, trotzdem fließend und angenehm neu. Seine Kompositionen schaffen Stimmungen. Voytenko, Jeanne und Schmidt fühlen sich hinein, improvisieren mit Lust und Leidenschaft, werden zum Resonanzkörper immer wieder neuer tonaler Atmosphären. Pop, Bossa, Blues und „Guten Abend, gute Nacht“ – wo sind die Grenzen? Es gibt scheinbar keine für dieses Quartett. Der lange Applaus vor der Zugabe spiegelt Anerkennung, Respekt, Wohlfühlen und Dank. Zu Recht.

Eine Stimme, viele Stimmungen: Oxana Voytenko. Quelle: Markus Holz

Fortsetzung sind die Jazztage

Finanzielle Grenzen aufgehoben haben für dieses Konzert das Kultusministerium, die Stadt Garbsen und andere Sponsoren. Der Jazzclub hat Ebbe. 60 verkaufte Karten haben daran am Sonnabend nicht viel geändert. Aber es war ein Anfang für Künstler, Club und Publikum. Fortsetzung sind die Jazztage Garbsen vom 25. bis 27. Juni im Jazzclub. Arena ist das Geschwister-Scholl-Gymnasium. Es gibt noch Karten.

Von Markus Holz