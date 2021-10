Berenbostel

8.15 bis 8.30 Uhr ist Chaos-Zeit vor der Kita Wuselburg an der Nelkenstraße. Täglich bringen ziemlich genau 78 Eltern ihre Kinder zur Krippe und zum Kindergarten. Die meisten kommen mit dem Auto, weil es schneller geht und sicherer ist – für’s eigene Kind. „Aber das ist hier jeden Morgen chaotisch und sehr gefährlich“, sagt eine Mutter. Sie fährt heute ausnahmsweise mit dem SUV vor. „Normalerweise fährt mein Mann mit dem Rad, das ist bedeutend schneller“, sagt sie.

Kita bittet Polizei um Hilfe

Wer sich verkehrswidrig verhält, bekommt wird von Dennis Kortschakowski freundlich eine "Gelbe Karte" mit Verhaltensregeln überreicht. Quelle: Markus Holz

Dennis Kortschakowski, Kontaktbeamter der Polizeiinspektion Garbsen, beobachtet die Szenerie. Kita-Leiterin Maren Kühne vom Paritätischen Verein Berenbostel hat ihn um Hilfe gebeten. „Wir haben Eltern direkt auf die Regeln hingewiesen und passen hier morgens selbst mit auf“, sagt Kühne, die gerne ironisch von einer Drive-in-Kita spricht: Direkt neben dem Kitaeingang liegt eine Einfahrt, die nicht befahren werden darf, aber von einzelnen trotzdem als Be- und Entladezone missbraucht wird. Dafür müssen die Autos beim Ein- und Ausparken zweimal über den schwer einsehbaren Fußweg fahren. Das ist aber die einzige sichere Zone für die Kinder vor der Kita.

Ein Vater wurde angefahren

So ist die Situation vor der Kita Wuselburg an der Nelkenstraße: Zum sicheren Aussteigen ist selbst auf dem Parkstreifen kaum Platz. Quelle: Markus Holz

Die Nelkenstraße ist schmal. Die Stadt hat auf der gegenüberliegenden Seite des Kindergartens Bereiche mit absoluten Halteverboten ausgeschildert. Gegenverkehr quetscht sich in diese Lücken, damit Autos Mal in die eine, Mal in die andere Richtung fahren können. Es passt immer nur ein Auto auf die enge Straße. Das macht die Situation ohnehin unübersichtlich. Die Buslinie 421 passiert die Kita, gleich dahinter ein Bagger und ein Müllfahrzeug. Zwischendrin huschen Eltern mit ihren Kindern an der Hand durch die Lücken. Ein Vater sei beim Aussteigen bereits angefahren worden, berichtet Kühne. „Es wundert mich, dass hier noch kein Kind verunglückt ist.“

Polizei agiert offensiv

Kortschakowski steckt nicht im Hinterhalt und lauert nicht. Er zeigt offen Präsenz. Darum ist das Chaos an diesem Morgen etwas geordneter. Trotzdem findet er Kandidaten, die eine Ansprache nötig haben, verbotene Einfahrten benutzen, auf den Hof der Feuerwehr nebenan fahren, ein absolutes Halteverbot missachten oder gegen die Fahrtrichtung parken. Mehr kann er nicht tun. Auf Regeln hinzuweisen, Flyer überreichen, „Gelbe Karten“ verteilen und Verwarnungen aussprechen. Das wirkt, aber es ändert wenig am grundsätzlichen Problem in der Nelkenstraße. Das ist eher eine Aufgabe für die Stadtverwaltung.

Nelkenstraße als Einbahnstraße?

So ist die Situation vor der Kita Wuselburg an der Nelkenstraße: Auf dem Parkstreifen stehen Fahrzeuge von Anliegern. Eltern parken in den Lücken ein. Quelle: Markus Holz

Weil es inzwischen Eltern gibt, die ihr Kind wegen des täglichen Chaos’ abmelden oder gar nicht erst anmelden, hat Kühne mit der Verkehrsabteilung der Stadt gesprochen. Dort wird geprüft, ob ein Verkehrsversuch möglich ist: Für ein halbes Jahr sollen die Nelkenstraße und die parallel laufende Asternstraße als Einbahnstraßen ausgeschildert werden. Das kann helfen, meint Kühne, „es kann aber auch bedeuten, dass hier schneller gefahren wird.“ Die Stadtverwaltung wird mit Busunternehmen, Polizei, Anliegern und Kita sprechen. Ob das machbar ist, ist derzeit völlig offen. Die Prüfung geht zurück auf Anträge der CDU und der Grünen.

Kühnes dringlichster Wunsch ist ein anderer: Vor der Kita gibt es acht Parkplätze. Diesen Streifen würde sie gerne von etwa 8 bis 8.30 Uhr reservieren lassen für die Elterntaxis. Das scheint nach einer Information aus der Stadtverwaltung von Freitag umsetzbar zu sein. Bis jetzt sind Anlieger benachbarter Häuser berechtigt, dort zu parken. Die „große Lösung“ ist öffentlich noch gar nicht angedacht: Sollte die Feuerwehr wie geplant in einen Neubau an der B6 umziehen, könnte das frei werdende Eckgrundstück Hermann-Löns-Straße/Nelkenstraße Gestaltungsspielraum für die Kita und die Elterntaxis schaffen.

So ist die Situation vor der Kita Wuselburg an der Nelkenstraße: Kinder können die Gefahren zwischen den Autos nicht alleine einschätzen. Quelle: Markus Holz

Appell der Polizei: Nehmen sie nicht das Auto

Die Kontaktbeamten Annemarie Blume und Dennis Kortschakowski sind seit Ende der Sommerferien fast ununterbrochen vor Schulen und Kitas aktiv. Wir haben ihre Arbeit unter anderem an der Osterbergschule in Altgarbsen begleitet. Blume und Kortschakowski teilen aus den Wochen nach den Sommerferien die gleiche Einschätzung: Elterntaxis bleiben, trotz einiger neuer Hol- und Bringzonen, fast überall eine Gefahr für die Kinder. „Unser dringlicher Appell an die Grundschuleltern: Bringen sie ihr Kind nicht mit dem Auto zur Schule“, sagt Kortschakowski.

