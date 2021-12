Garbsen

Das Präventionsteam der Polizei Garbsen sucht den Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern. Deshalb ist das Info-Mobil ab Montag, 6. Dezember, wieder in den Stadtteilen unterwegs. Ziel sei es, die Menschen vor den Maschen von Betrügern, Einbrechern und Dieben zu warnen, teilt Katrin Baum von der Polizei mit. „Wir wollen die Bevölkerung sensibilisieren, achtsam zu sein“, so die Beauftragte für Kriminalprävention.

Hier ist die Polizei zu sprechen

Am Montag sind die Polizisten von 10 bis 11 Uhr im Netto-Markt in Frielingen zu sprechen. Am Mittwoch, 8. Dezember, machen sie von 10 bis 11 Uhr im Aldi-Markt in Berenbostel sowie von 12 bis 13 Uhr im Edeka-Markt in Osterwald halt. Auf dem Wochenmarkt am Herouville-St.-Clair-Platz im Stadtteil Auf der Horst steht das Infomobil am Freitag, 10. Dezember, von 12.30 bis 13.30 Uhr.

Von Gerko Naumann