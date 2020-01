In der Straße Saturnring im Garbsener Stadtteil Auf der Horst ist am Donnerstagnachmittag ein Dachstuhl in Brand geraten. Es bildete sich eine dichte Rauchwolke. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Verletzt wurde niemand – aber mehrere Hunde wurden zunächst vermisst.