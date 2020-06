Berenbostel

Gleich wegen mehrerer Delikte muss sich ein 27-jähriger Mann aus Dörverden verantworten. Wie die Polizei mitteilte, hatten Beamte ihn am frühen Dienstagmorgen bei einer Kontrolle in Berenbostel gestoppt. Der Mann hatte offensichtlich Alkohol getrunken und war zudem ohne Führerschein unterwegs. Zudem fand die Polizei einen Schlagring in seinem Wagen, der nach dem Waffengesetz verboten ist.

Weil der Mann anschließend auch noch falsche Personalien angab, wurden gegen ihn mehrere Verfahren eingeleitet – wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und zudem ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Von Linda Tonn