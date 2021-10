Auf der Horst

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht für geübte Diebe aus. Kundinnen oder Kunden lassen ihre Tasche im Supermarkt im Einkaufswagen und nur kurz aus den Augen – und schon ist die Geldbörse gestohlen. Solche und ähnliche Fälle landen in diesen Tagen wieder spürbar häufiger auf den Schreibtischen der Ermittler der Polizei in Garbsen.

Das liege unter anderem daran, dass die Menschen wegen der gelockerten Corona-Regeln wieder „näher zusammenrücken“, sagt Kontaktbeamtin Annemarie Blume. Das nutzen Kriminelle nur zu gern aus: „Die Diebe haben es auf alle abgesehen, die unvorsichtig sind“, sagt sie.

Beratung am Infostand im Planetencenter

Um solche Straftaten möglichst zu vermeiden, setzt die Polizei in Garbsen auf Prävention und Aufklärung. Deshalb hatte Kontaktbeamtin am Freitagmorgen in Absprache mit Centermanager Stefan Sahr einen Infostand im Planetencenter im Stadtteil Auf der Horst aufgebaut. „Wir wollen die Menschen sensibilisieren, damit sie im Alltag besser auf ihre Sachen aufpassen“, so Blume.

Die Polizistin hat einige einfach umzusetzende Tipps parat: So sollten Kunden ihre Geldbörse immer bei sich tragen und niemals ihre EC-Karte samt PIN in der Geldbörse aufbewahren. „Damit macht man es den Dieben viel zu leicht“, sagt Blume. Sollte es doch mal zu einem Diebstahl gekommen sein, hat jede Bank eine Notfall-Hotline, über die sich die EC-Karte sofort sperren lässt. Ansonsten gelte es Gedränge zu vermeiden und Jacken sowie Taschen geschlossen zu halten, rät Blume.

So erreichen Sie die Polizei in Garbsen

Weitere Tipps geben die Kontaktbeamten der Polizei unter Telefon (05131) 7014515. Unter dieser Nummer erreichen Garbsenerinnen und Garbsener die Beamten auch rund um die Uhr für Fragen und Hinweise, sagt Blume.

Von Gerko Naumann