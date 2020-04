Auf der Horst

Die Polizei in Garbsen sucht die Eigentümerin einer olivfarbenen Handtasche mit rosafarbenem Blumenmuster. Die trug ein 57-jähriger Mann bei sich, den die Beamten am Sonnabend gegen 10.10 Uhr am Endhaltepunkt der Stadtbahn im Stadtteil Auf der Horst kontrollierten. Den Polizisten fiel auf, dass die Tasche so gar nicht zu dem Mann passte – deshalb durchsuchten sie sie mit seinem Einverständnis.

Polizisten finden Brille, Parfum und Geld

Darin fanden die Ermittler eine Brille inklusive Etui der Marke Fielmann, eine Kosmetiktasche, eine Flasche Parfum und einen „höheren dreistelligen Bargeldbetrag in neuen Scheinen“. Der 57-Jährige gab an, dass er die Tasche vor mehreren Jahren in einem Altkleidercontainer gefunden habe.

Anzeige

„Die Angaben des Mannes waren unglaubwürdig. Die Tasche scheint neuwertig zu sein“, sagt Karin Homann, Sprecherin der Polizei in Garbsen. Deshalb beschlagnahmten die Beamten die Tasche und das Geld. Jetzt fragt die Polizei: Wem wurde eine solche Tasche gestohlen, oder wer hat sie verloren? Hinweise nehmen die Ermittler in der Polizeiinspektion unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Weitere NP+ Artikel

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Gerko Naumann