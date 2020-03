Polizei findet Auto nach Unfall in Osterwald: Wer ist gefahren?

Osterwald

Ein Unfall in Osterwald beschäftigt die Polizei in Garbsen. Beamte auf Streife entdeckten am Sonnabendmorgen um 8.40 Uhr einen stark beschädigten Opel in der Feldmark in Osterwald Oberende an der Straße Am Brammerkampe. Sie suchten den Eigentümer auf. Der berichtete den Polizisten, dass der Schlüssel für den Unfallwagen in der vorangegangenen Nacht aus einem weiteren Auto an der Straße Zum Jagdschloss in Osterwald Unterende gestohlen worden sei.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt wegen Einbruchs, Diebstahls und Unfallflucht. Aufgrund der Beschädigungen an dem Auto in der Feldmark vermuten die Ermittler, dass es auch zu Zusammenstößen mit anderen Fahrzeugen gekommen ist. Sie suchen nun Zeugen und Geschädigte. Die melden sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann