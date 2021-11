Frielingen

Die Polizei in Garbsen sucht einen Taschendieb. Der Unbekannte hat am Freitag gegen 14.30 Uhr im Netto-Markt an der Bürgermeister-Wehrmann-Straße in Frielingen eine Geldbörse aus einer geschlossenen Handtasche gestohlen. Den Schaden geben die Ermittler mit 400 Euro an. Hinweise von Zeugen nehmen sie unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Von Gerko Naumann