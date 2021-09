Berenbostel/Garbsen-Mitte

Eine Mieterin aus Berenbostel hat am Montagabend einen Einbrecher überrascht und in die Flucht geschlagen. Der Unbekannte sei gegen 21.45 Uhr gerade dabei gewesen, durch ein geöffnetes Fenster in die Hochparterrewohnung am Rudolf-Harbig-Weg zu klettern, teilt die Polizei Garbsen mit. Der Mann flüchtete in die Dunkelheit, eine Täterbeschreibung gibt es nicht.

Das gilt auch für zwei weitere Fälle in Garbsen-Mitte. Bereits am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte vergeblich, in zwei Arztpraxen an der Graf-Stauffenberg-Straße einzubrechen. Sie wollten jeweils die Eingangstüren aufhebeln, scheiterten jedoch.

Die Polizei Garbsen bittet Zeugen um Hinweise. Die melden sich unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann