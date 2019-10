Berenbostel

Zwei 19-Jährige haben in Berenbostel an der Straße Neuer Landweg an einem Fahrzeug den Außenspiegel abgetreten. Ein Zeuge beobachtete die jungen Männer und alarmierte die Polizei. Die beiden wurden vorläufig festgenommen.

Die Männer waren nach Polizeiinformationen am Freitag gegen 23.30 Uhr unterwegs. Der Zeuge sah, wie die beiden gegen den Außenspiegel eines geparkten Wagens traten und verständigte die Polizei. Die Täter hatten getrunken: Die Messung ergab bei beiden rund 2 Promille. Um sie an weiteren Randalierereien zu hindern, wurden die 19-Jährigen in Gewahrsam genommen.

Von Markus Holz