Garbsen-Mitte

Ein 17-Jähriger ist bei einer Geburtstagsparty in Garbsen in der Nacht zu Sonnabend gleich doppelt zum Opfer geworden. Zunächst wurde ihm bei der Feier in der Kleingartenkolonie an der Heinz-Haferkamp-Straße sein IPhone 12 gestohlen, teilt die Polizei mit. Auf der Suche nach dem Handy sprach er andere Partygäste an. Dabei wurde er, genau wie ein 18-jähriger Bekannter, von fünf bis sechs Personen zu Boden gestoßen und leicht verletzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl gegen unbekannt ein. Zeugen werden gebeten, sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 701 4515 zu melden.

Von Gerko Naumann