Garbsen

„Wir kommen um kurzfristige Lösungen vermutlich nicht herum.“ Als Daniela Grunwald-Galler (SPD) die jüngste Sitzung des Sozialausschusses eröffnete, ahnte sie, wie die Kita-Diskussion verlaufen würde. Sachlich, aber mit Nachdruck. Wichtigster Punkt: Die rechnerisch rund 1000 fehlenden Kita- und Krippenplätze in Garbsen. Der Ausschuss erwartet den nächsten Zwischenbericht der Verwaltung in sechs Monaten und dringt auf schnellere Lösungen.

Kita-Bericht weist hohes Defizit aus

Grundlage der gegenwärtigen Diskussion ist die jüngste Kita-Bedarfsplanung der Stadt. Danach fehlen aktuell 514 Krippen- und 565 Kita-Plätze. Daran wird sich bis 2025 nichts wesentlich ändern, trotz der ehrgeizigen Neubau- und Erweiterungsprojekte in Horst, Osterwald und Schloß Ricklingen. „Dass das Defizit bis 2025 nicht merklich sinkt, ist erschreckend“, sagte Gudrun Roggenkamp. Die Stadt lasse die Kinder und Eltern im Stich. „Und wir verstecken uns seit Jahren hinter all den Schwierigkeiten, die es bei Kita-Neubauten gibt“, sagte Roggenkamp. Sie wiederholte ihre Frage nach den Möglichkeiten, bei den Kirchengemeinden Silvanus und Stephanus sowie im Musikschulgebäude an der Hermann-Löns-Straße Betreuungsplätze zu schaffen.

Sozialausschuss soll Lösungssuche unterstützen

Von den Grünen nahm Djenabou Diallo-Hartmann den Ausschuss selbst in die Pflicht: „Ich wünsche mir mehr Lösungsansätze aus unseren Reihen. Wir können den Eltern nicht immer nur unsere Probleme beim Kita-Bau präsentieren“, sagte sie. Die FDP sorgt die Tatsache, dass sich Angebot und Nachfrage über mehr als fünf Jahre nicht decken werden. „Wir müssen neue Lösungen finden, um kurzfristige Wege gehen zu können“, sagte Ullrich Jagstaidt. Philipp Salinski, Vorsitzender der Jungen Union, forderte „mehr Spirit“. Ihm fehle der erkennbare Wille aller Beteiligten, Lösungen zu finden.

Kein Wald für einen Waldkindergarten

Die Debatte war sachlich und sehr am detaillierten Zahlenwerk der Verwaltung orientiert. Die Politik nimmt die Botschaften von Sozialdezernentin Monika Probst ernst, hinterfragt aber die bisherige Strategie. Probst gestand, dass Verwaltung und Politik in Frielingen den Fehler gemacht haben, das Neubaugebiet Klüterfeld entwickelt zu haben, ohne eine neue Kita mitzudenken. Das räche sich jetzt und werde sich so nicht wiederholen, sagte Probst. Hoffnung auf kurzfristig neue Plätze machte sie nicht. Alle städtischen Immobilien seien ausgereizt. Neubauten dauerten zwei bis drei Jahre. Die Stadt habe den Betreiber eines Waldkindergarten gebeten, Plätz zu schaffen – der Betreiber habe keinen passenden Wald in Garbsen gefunden. Fast entschuldigend wirkte Probsts Bemerkung, sie sei keine Bauexpertin und könne nicht im Detail beschreiben, was das Baurecht an kurzfristigen Lösungen offen lasse. „Wenn wir Beschleunigungsmöglichkeiten finden, dann sehr gerne“, sagte Probst.

Prioritätenliste kommt jetzt

Bürgermeister Claudio Provenzano ist gedanklich schon weiter. „Die Verwaltung erstellt jetzt für die Politik eine Prioritätenliste. Wir entscheiden gemeinsam, welche Prioritäten für die nächsten Jahre in Garbsen gelten sollen. Von der Entscheidung hängt ab, wie schnell wir welche Vorhaben umsetzen. Unser Ziel ist es, den Eltern zu helfen und zusätzliche Optionen zu suchen“, sagte Provenzano. Damit hat der Rat jetzt zwei sehr wesentliche Möglichkeiten: Er wird über die To-do-Liste entscheiden und zugleich im Haushalt 2022 die finanziellen Weichen für diese Prioritäten stellen. Der Haushalt wird wegen der Neuwahl des Rates erst ab Januar beraten und vermutlich bis Ende Februar verabschiedet.

Von Markus Holz