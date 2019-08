Berenbostel

Fast auf den Tag genau vor 45 Jahren wurde an der B6 bei Möbel Hesse ein historischer Speisewagen, der Italia Express, mitsamt einer markanten Dampflok auf die Gleise gestellt. Das Möbelhaus wurde bekannt als „da wo die Lokomotive steht“. 1974 war das Zugrestaurant eröffnet worden.Weil auf dem Gelände an der Robert-Hesse-Straße eine Filiale der Restaurantkette L’Osteria entstehen soll, muss der Zug weichen. Statt im Speisewaggon sollen die wagenradgroßen Pizzen in einem würfelförmigen modernen Restaurant serviert werden. „Das Restaurant wird sicherlich auch wieder ein Highlight, das nicht nur unsere Kunden begeistern wird“, sagt Möbelhaus-Chef Andreas Hesse.

1974 war das Zugrestaurant bei Möbel Hesse eröffnet worden.

Im Februar wurden bereits die Bäume für den Bau gefällt, am kommenden Wochenende müssen sich die Kunden nun auch von der historischen Lok verabschieden. Parallel zum verkaufsoffenen Sonntag am 1. September von 11 bis 18 Uhr bietet das Möbelhaus ein Rahmenprogramm – nicht nur für Eisanbahnliebhaber. Der historische Speisewagen, von denen es in Deutschland nur noch ein weiteres Exemplar gibt, werde laut Möbel Hesse der Stiftung Historischer Eisenbahnpark Niederrhein übergeben. Die drei Waggons sollen restauriert und wieder auf große Fahrt geschickt werden. Die Lok wiederum bleibt weiterhin an der B6.

Die Stadt Garbsen weist darauf hin, dass die Robert-Hesse-Straße wegen des verkaufsoffenen Sonntags von 11 bis 18 Uhr gesperrt ist. Für die Dauer der Veranstaltung wird die Zufahrt von der B6 in die Robert-Hesse-Straße nicht möglich sein. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, auf die Langenhagener Straße auszuweichen. Eine Umleitung wird entsprechend ausgeschildert.

